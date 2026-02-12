Ángeles del Infierno, Saratoga y Kabrönes en el "Todos somos Ángeles Rock Fest"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 15 de febrero, en la Arena Ciudad de México, será la primera de tres fechas en el país del "Todos somos Ángeles Rock Fest", que tendrá a las bandas Saratoga, Kabrönes, Transmetal, Trágico Ballet, y Ángeles del Infierno como el estelar.

La gira-festival de la icónica banda española Ángeles del Infierno tendrá también parada el domingo 22 de febrero en la Arena Monterrey, y el 1 de marzo en la Arena Guadalajara, luego de su paso por Chile y Ecuador en el que invitaron a otras agrupaciones.

Se trata de un capítulo especial para el heavy metal y rock en habla hispana, en una gira que se considera "un ritual de guitarras, voces y furia hemisférica que trae consigo nombres que representan vértices del metal veterano y reciente por igual".

En entrevista con Juan Gallardo y Robert Álvarez, integrantes fundadores de Ángeles del Infierno, relataron lo que implica México en la gira:

"México siempre se distingue por su cultura y la música, y es increíble que a donde sea que te presentes ves que tienen una programación amplia, previa y posterior, de artistas y géneros. México es muy musical.

"Vamos a estar en la Arena Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, tres de las arenas más importantes del país y de Latinoamérica que habla mucho de la necesidad de heavy metal en la audiencia, ellos necesitan música y nosotros a ellos para continuar con este legado, es una gran dupla".

Considerada una de las bandas más influyentes en la historia del metal pesado, que marcó a toda una generación con temas como “Maldito sea tu nombre”, “Si tú no estás aquí” y “Pensando en ti”, Ángeles del Infierno invitó a Saratoga, Kabrönes, Transmetal y Trágic Ballet para las fechas nacionales, sobre las cuales comentaron:

"He leído a gente que dice les gusta la selección para esta gira, que fue justo eso una selección, y tuvimos que hacerlo así por temas de tiempos, nos hubiera gustado incluir a otros o tener un cartel mucho más grande, pero Saratoga, con gente como Nilo del Hierro y Jero Ramiro, son grandes de este género, contemporáneos e imprescindibles.

"Los que están programados son grandes bandas, y bueno, habrá algunas sorpresas todavía”.

Los músicos afirmaron que tienen una deuda con las nuevas generaciones, tal y como AC/DC, Iron Maiden o Motörhead se las pasaron en su momento, y buscan abrir y cimentar espacios para agrupaciones, como puede ser el caso de Trágica Ballet, que aunque ya tiene 20 años en la industria, están en vías de encumbramiento.??

Y sobre la posibilidad de regresar a México luego de esas tres fechas, los músicos comentaron que seguirán de gira por Latinoamérica (la siguiente parada es Colombia), y de haber un regreso sería en 2027, de ahí la relevancia de estas tres fechas.

El "Todos somos Ángeles Rock Fest" hará lo propio este 15 de febrero en la Arena Ciudad de México a partir de las 18 horas; en el caso de las tres fechas (CDMX, Guadalajara y Monterrey) vía superboletos.com.