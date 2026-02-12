Gobernadora de Aguascalientes promete que la Feria de San Marcos será "la más segura de México"

Entre los históricos murales del Antiguo Colegio de San Ildefonso, el gobierno de Aguascalientes presentó la edición 198 de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), catalogada como la más grande e importante de México que, a casi dos siglos de historia, se mantiene vigente dentro de la agenda cultural internacional.

San Ildefonso, cuna del muralismo mexicano y un recinto capitalino emblemático por su simbolismo político, fungió como el escenario para anunciar un programa que, de acuerdo con los organizadores, combinará espectáculos masivos, actividades tradicionales, corridas de toros, palenque, foros artísticos y una amplia variedad de eventos para todas las edades, entre el 18 de abril y el 10 de mayo de 2026.

José Ángel González, presidente del Patronato de la FNSM, recordó que la edición de 2025 contó con más de 8 millones 560 mil visitantes, generando una derrama económica mayor a los 10 mil millones de pesos y más de 37 mil empleos, cifras que se esperan superar este año.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunció que, en 2026, la ciudad de Madrid, España, es la comunidad invitada a la FNSM, lo que será una gran oportunidad para reforzar los vínculos de colaboración internacional y posicionar al estado de Aguascalientes como un socio estratégico del país europeo.

Asimismo, el estado de Chihuahua será otro invitado especial a la celebración, por lo que su gobernadora, Maru Campos Galván, agradeció a Jiménez el interés en “compartir la cultura” con su pueblo y fortalecer las alianzas históricas entre ambas comunidades.

David Guetta, J Balvin, Goo Goo Dolls, Empire of the Sun, Andrea Bocelli, Kenny G, Kumbia Kings, Grupo Frontera, Mägo de Oz, Gepe y Paulo Londra, son solo algunos de los artistas que se presentarán en el Foro del Lago y en el Foro de las Estrellas Nissan, que en esta edición lleva ese nombre en agradecimiento al constante apoyo del fabricante de automóviles.

La gobernadora de Aguascalientes destacó que la FNSM contará con más de mil 800 actividades –de las cuales más del 80% serán gratuitas-, incluyendo la Expo Ganadera, la Expo Agroalimentaria, espectáculos de charrería y la feria taurina, con la presencia de toreros de talla internacional como Marco Pérez, Andrés Roca Rey, Daniel Luque, Juan Ortega y Guillermo Hermoso de Mendoza. Asimismo, participarán los mexicanos Diego San Román, Héctor Gutiérrez, Luis David, Leo Valadez, Emiliano Gamero y Diego Sánchez.

Aunque la FNSM llega en un contexto nacional complejo, tanto González como Jiménez aseguraron que será la “feria más segura del país, en el estado más seguro de México”, gracias a la implementación de sistemas de vigilancia de última generación:

“La feria representa tradiciones cobijadas por la tecnología, la cual aprovechamos para ofrecer espectáculos de la más alta calidad y un entorno más seguro para los asistentes. Contamos con más de 90 cámaras de última generación y centros de mando distribuidos por todo el perímetro”, sostuvo el presidente del Patronato de la FNSM.

La presentación de la celebración en el edificio histórico de la Ciudad de México buscó, además, reforzar la dimensión nacional de la feria y atraer visitantes. Por ello, Josefina Rodríguez Zamora, secretaría de Turismo, agradeció a la gobernadora de Aguascalientes por compartir su riqueza cultural y seguir transmitiendo tradiciones.

A escasos meses de que se abran las puertas de su edición 198, la FNSM celebró su vigencia como referente a nivel mundial, su historia, crecimiento y proyección a futuro, sin perder la esencia de las costumbres culturales, comerciales e industriales del estado anfitrión, que lo han ayudado a posicionarse como un pilar fundamental de la economía mexicana.