Nuevo informe independiente cuestiona suicidio de Kurt Cobain

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Kurt Cobain —el guitarrista principal y cantante de la banda de rock Nirvana— quien presuntamente se suicidó en 1994, podría haber muerto por un homicidio, de acuerdo con un informe independiente, publicado en el International Journal of Forensic Sciences (IJFSC).

La muerte violenta de Kurt Cobain, ocurrida el 5 de abril de 1994, conmocionó a la industria musical. El deceso, calificado por las autoridades como un suicidio, dejó una profunda huella en la cultura popular y muchas personas han cuestionado la conclusión de las autoridades bajo distintos argumentos, incluyendo las circunstancias al momento de su muerte.

El cuerpo de Cobain fue descubierto el 8 de abril de 1994, en su apartamento de Seattle, con un disparo en el rostro y sosteniendo un rifle. Los detectives del Departamento de Policía de Seattle y el equipo Médico Forense del Condado de King concluyeron que Cobain murió por suicidio.

Sin embargo, información hecha pública a lo largo de las tres décadas transcurridas después del trágico suceso, han proporcionado nuevos detalles sobre la muerte de Cobain, que un grupo de expertos independientes liderados por Bryan R. Burnett, utilizaron para poner en duda las conclusiones del caso.

A partir de documentos públicos, informes y fotografías, el estudio concluyó que Kurt Cobain fue una víctima de homicidio. “Su cuerpo fue trasladado del lugar del homicidio y preparado para que pareciera un suicidio”, afirmaron los expertos.

La información analizada por el grupo multidisciplinario incluye los informes policiales, imágenes de la escena publicadas en 2014, y cinco imágenes de un detective de la policía de Seattle sosteniendo la escopeta de Cobain, hechas públicas en 2016.

También se basaron en las revelaciones de los informes de la autopsia (publicadas en diciembre de 2023) y de arma de fuego/marca de herramienta (reveladas en enero de 2025).

¿Qué pruebas revela el nuevo informe?

El análisis multidisciplinario de la muerte de Kurt Cobain abordó algunos puntos claves que ponen en entredicho la versión oficial. El principal hallazgo que contradice la muerte por suicidio son los altos niveles de heroína en la sangre de Cobain, que podrían indicar una sobredosis forzada.

De acuerdo con el estudio, la autopsia habría revelado necrosis del cerebro y del hígado, lo que según los especialistas ocurre en una sobredosis y no en una muerte por arma de fuego. "Hay cosas en la autopsia que dicen, bueno, espera, esta persona no murió rápidamente de una ráfaga de disparos", dijo Michelle Wilkins, una de las investigadoras al “Daily Mail”.

"Está muriendo de una sobredosis, y por eso apenas puede respirar, su sangre no bombea mucho (...) Quiero decir, está en coma, y está sosteniendo esto para poder alcanzar el gatillo y metérselo en la boca. Es una locura", afirmó la experta.

Cobain pudo haberse enfrentado a uno o más atacantes, que le habrían forzado a recibir una sobredosis de heroína para incapacitarlo y después dispararle en la cabeza, concluyó el equipo forense.

Los expertos también afirmaron que la escopeta habría sido colocada en sus manos y la escena habría sido limpiada. El botiquín de heroína estaba ordenado y la mano de Cobain no tenía salpicaduras de sangre, pese a que supuestamente se habría disparado con ella.

"Si alguna vez miras fotos de suicidios con escopeta, son brutales. No hay universo en el que esa mano no esté cubierta de sangre", apuntó Wilkins en entrevista con “Daily Mail”.

Los expertos no son los primeros en cuestionar la veracidad de un suicidio, a pesar de que Cobain llevaba años luchando contra el abuso de drogas y la depresión.

Varias teorías conspirativas especulaban que Cobain había sido asesinado, y se referían a su presunta nota de suicidio manipulada en las últimas líneas y a su turbulenta relación con Courtney Love. Cobain estaba casado con la cantante en ese momento, aunque diversas fuentes afirman que estaba pensando en tramitar un divorcio y modificar su testamento, lo que habría dejado a Love con una parte mínima de la fortuna que finalmente heredó. Un documental de 1998 de Nick Broomfield titulado 'Kurt & Courtney' alimentó las teorías.

El equipo de investigadores pidió que se reabriera la investigación, pero un portavoz de la Oficina del Médico Forense del Condado de King y del Departamento de Policía de Seattle dijo al “Daily Mail” que el caso seguirá cerrado.