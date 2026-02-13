Presentan iniciativa de Ley de Cine y reforma para proteger a actores de doblaje ante la IA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal presentó hoy dos iniciativas de ley que incluyen la creación de una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual y una reforma orientada a proteger a los intérpretes de doblaje frente al uso no autorizado de sus voces mediante Inteligencia Artificial (IA).

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó hoy en la Mañanera del Pueblo la propuesta para legislar al séptimo arte del país, la cual mantiene el 10% de pantalla para el cine nacional, pero se amplía la exhibición mínima a 14 días, se incorporan todos los actores del sector, incluso las plataformas digitales, y refuerza la conservación del patrimonio audiovisual.

La Ley Federal de Cine y el Audiovisual remplazará a La Ley Federal de Cinematografía de 1992, la cual quedó incompleta cuando hacia el 2020 se eliminaron, por decreto presidencial, los fideicomisos y fondos públicos. Entonces ya no funcionó el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, por lo que se anularon los artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38. Y la entonces titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), la cineasta María Novaro, lanzó Focine, el programa que ahora apoya a la producción, exhibición y preservación del cine mexicano, y se espera se haya incluido en la nueva iniciativa.

La nueva proposición reconoce al cine y al audiovisual no sólo como productos comerciales, sino como expresiones vinculadas a identidad, memoria y comunidad, ampliando la visión sobre su papel en la vida pública del país.

Entonces el principal eje es asegurar más visibilidad a las películas mexicanas en los cines comerciales. La funcionaria especificó que se quedó el 10% de tiempo de pantalla para producciones mexicanas, pero ahora con revisiones semestrales y ajustes semanales en cartelera. Lo novedoso es que informó que el tiempo mínimo de exhibición se ampliaría de 7 a 14 días.

En la nación hay 7 mil 383 pantallas de exhibición comercial, según “El Anuario estadístico de cine mexicano”.

Se sabe que el principal problema que enfrenta la cinematografía nacional es la exhibición, porque en las salas comerciales las cintas estadunidenses tienen más espacio que las nacionales. Así que. con la modificación. los largometrajes mexicanos tendrán mayores oportunidades de permanencia y formación de audiencias, frente a la competencia de grandes producciones internacionales.

En el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se específica el 10% de pantalla, por ello no se puede aumentar ese porcentaje, pero hay muchas formas de manejar ese 10 por ciento, explicó la funcionaria.

Cabe destacar que ante la próxima revisión y renegociación del T-MEC , la comunidad cinematográfica nacional mandó una carta a la directora del Imcine, Daniela Alatorre, para que el cine del país sea considerado “un bien cultural, no una mercancía”, y elaborar una defensa de la industria fílmica de la nación. La misiva la firmaron 40 cineastas, productores y actores.

Curiel de Icaza señaló que se establecen en la iniciativa mecanismos para asegurar espacios a las producciones nacionales en plataformas de streaming, como que se incluyan secciones específicas de promoción y recomendación de contenido mexicano, con el fin de fortalecer su difusión y alcance en el consumo contemporáneo.

Otro asunto importante es el mandato de memoria audiovisual. La propuesta establece la obligación de conservar, restaurar, digitalizar y difundir el acervo cinematográfico nacional a través de la Cineteca Nacional, con reglas claras de resguardo patrimonial.

El objetivo es evitar la pérdida de materiales que forman parte de la historia cultural del país, garantizando su preservación para futuras generaciones. En un contexto de transformación tecnológica acelerada, la digitalización se vuelve una tarea estratégica.

Desde su fundación el 17 de enero de 1974, la Cineteca Nacional, de la Secretaría de Cultura, se ha constituido como una de las instituciones más importantes de México y América Latina en la preservación, conservación, exhibición y difusión del patrimonio cinematográfico del mundo.

A 52 años de su inauguración, la Cineteca Nacional reafirmó en días pasados su vocación como pilar en la construcción de la memoria audiovisual y la formación de públicos. Y mantiene su compromiso con el cine como patrimonio cultural y como herramienta de reflexión.

“El automóvil gris” (1919) ha sido uno de sus rescates más significativos que ha logrado. Se trata de un largometraje de ficción, quizá el más importante del periodo silente, dirigido por Enrique Rosas. Dividido en 12 episodios, se revisaron más de 180 mil fotogramas para conseguir una versión de 224 minutos.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó en reorientar el presupuesto público hacia producciones independientes y comunitarias, incluidas obras en lenguas originarias.

Así que el fomento al cine mexicano quedaría establecido en la ley como obligación del Estado y no únicamente como programa presupuestario. Y por supuesto la nueva ley se enfocará en derechos culturales y la diversidad, reconociendo el aporte del cine al desarrollo económico y la generación de empleo.

La destacada productora Mónica Lozano (“Amores perros”, “Ana y Bruno” y “La 4ª compañía”), quien ya conoce la iniciativa, exalta a Proceso que la propuesta sí cumple con lo que han venido luchando los creadores del cine del país desde hace muchos años.

Protección a actores de doblaje

En cuanto a la protección de los actores de doblaje por el uso no autorizado de sus voces por IA, la iniciativa reconoce jurídicamente la voz humana como una herramienta artística “única e irrepetible”, por lo que cualquier uso mediante inteligencia artificial requerirá autorización expresa, previa e informada del titular.

La reforma plantea que la clonación digital sin consentimiento constituye una vulneración de derechos. En la práctica, esto implicaría que productoras, estudios o plataformas no podrían emplear voces generadas artificialmente que reproduzcan a un intérprete real sin su aval contractual. Para ello, se contemplan modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del derecho de Autor.