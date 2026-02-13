Salma Hayek y Sheinbaum presentarán nuevos incentivos para impulsar el cine y series en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo 15 de febrero, la actriz mexicana Salma Hayek acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum al anuncio de incentivos para la industria cinematográfica.

“Fíjense: Frida Kahlo hoy es un símbolo en el mundo entero y en gran parte se debe a la película que hizo ella de Frida; claro, Frida se conocía, pero probablemente si no se hubiera hecho esa película, no hubiera sido este ícono que hoy represente Frida Kahlo en el mundo”, afirmó.

La presidenta admitió que aunque varios integrantes de la industria llevaban años pidiendo incentivos para el cine en México, lo consideró aún más cuando se lo pidió la veracruzana.

“El domingo viene Salma Hayek, se los adelanto. Es un reconocimiento a ella porque, bueno hay muchos que desde hace mucho tiempo están pidiendo los incentivos. Salma es una figura mexicana internacional, pero recuerdan que les dije que la conocí en Veracruz ahora que estuve ahí y que ella me insistió mucho en tener incentivos para producción de cine”.

Por eso, afirmó, decidieron invitarla, “porque es también un reconocimiento a que ella nos estuvo insistiendo muchísimo. Y además es un reconocimiento a ella lo que significa”.

“Salma Hayek nos dijo que sería muy importante que se diera porque se da en muchos países del mundo. Nada que ver con que haya una palanca, que no se malinterprete”.

De la actriz también recordó que está haciendo otra película ahora en Veracruz.

“También parece que va a ser muy buena y es en los paisajes de Veracruz que es un estado extraordinario y es un reconocimiento a ella, a su defensa de nuestros paisanos y paisanas, que ha sido muy importante y también a que ella estuvo impulsando, a ella y a todos los actores y actrices de México cineastas, pero agradecemos que haya aceptado venir el domingo”.

Sobre el anuncio del domingo, agregó que el incentivo es para la producción de series y de películas en México, además de que va a ayudar a la promoción de México en el mundo.

“La idea es que estos incentivos sean también… una comisión que va a decidir cómo se van a dar estos incentivos para que también se fomente el nuevo cine. Alguna vez de llamó el nuevo cine mexicano, pero este cine diverso, estos productos cinematográficos”.