Sheinbaum presenta nueva Ley de Cine; llevaba 34 años sin ser modificada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Después de más de tres décadas el cine mexicano tendrá una nueva ley, que en primera instancia, pondrá énfasis en el tiempo de exhibición y la presencia en plataformas de streaming de las cintas nacionales.

Además, de acuerdo con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel quien se encargó del anunció de la nueva Ley, impulsada por la presidenta Sheinbaum, para proteger a los actores de doblaje contra la Inteligencia Artificial (IA), un debate que ha llevado meses en el aire.

Curiel explicó que la propuesta se fundamenta en los derechos culturales, el acceso democrático y la soberanía creativa, ya que acusó que la legislación vigente hasta ahora, fue creada bajo un modelo que concebía la obra cinematográfica como mercancía.

“La ley del 92 surge en un contexto neoliberal donde tenía una visión de mercancía, principalmente la obra. Y lo que se hizo en esta ley del 2026 es trabajarla con fundamento en los derechos culturales”, afirmó.

La propuesta reconoce al cine y al audiovisual como expresiones vinculadas a identidad, memoria y comunidad.

La funcionaria señaló que la industria ha cambiado pasando del formato análogo a entornos digitales y plataformas de streaming, por lo que era necesaria una actualización que incluyera a todos los actores del ecosistema audiovisual.

Entre los ejes centrales destaca el fortalecimiento de la exhibición del cine nacional.

La ley anterior contemplaba una cuota del 10 por ciento en salas, sujeta a revisión anual.

Con la nueva propuesta, la revisión será semestral y semanal, además de que se ampliará de siete a 14 días el periodo de exhibición obligatoria para producciones mexicanas.

Asimismo, se contempla que las plataformas digitales incluyan espacios de promoción para el cine y el audiovisual para dar mayor visibilidad a las producciones nacionales.