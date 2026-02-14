Ésta es la película de la mexicana Nidia Santiago que enfrenta a Netflix y Disney en los Oscar 2026 (Video)

"Amélie" se enfrenta en los Oscar a Netflix y Disney . Foto: ikkifilms.com

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La productora mexicana Nidia Santiago ya cuenta con una reconocida trayectoria a escala internacional y le gusta trabajar con cineastas de otras naciones. Precisamente es coproductora de la película independiente Amélie y los secretos de la lluvia (Francia, 2025), dirigida por Mailys Vallade y Liane-Cho Han, la cual ha sido nominada a los premios Oscar como Mejor Largometraje Animado.

Esta cinta compite junto a filmes de Netflix y Disney: Arco, igual de Francia, de Ugo Bienvenu; Elio, de Adrián Molina; K-Pop Demon Hunters, de Maggie Kang y Chris Appelhans, y Zootopia 2, de Jared Bush.

Desde Francia, donde estudió producción y radica, Santiago habla en entrevista sobre el camino del filme (basado en la novela autobiográfica “Metafísica de los tubos” de la conocida belga Amélie Nothomb (donde narra su infancia en Japón)) rumbo a la entrega de los reconocimientos de la Meca del Cine, cuya ceremonia será el 15 de marzo próximo:

“Es realmente un orgullo que una película independiente pueda estar nominada. Estoy muy contenta al ver los frutos de nuestro trabajo. Todos han puesto mucho de sí, en términos de tiempo, dinero y corazón. Es todo un equipo que está detrás de la película; entonces, estamos felices”.

Santiago. Orgullo por un proyecto independiente. Foto: Cortesía de la Producción

Santiago (México, 1981), quien creó hacia 2011 la empresa productora Ikki Films, platica que forma parte de Amélie desde el inicio:

“Los directores nos hicieron leer el libro y a partir de ahí fuimos viendo con ellos cuál era la historia que realmente queríamos contar, si estábamos de acuerdo también en la visión y si poseímos una visión común justamente del libro. Desde el principio comenzamos a laborar y, por lo general, es así como trabajo también”.

Luego de su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes 2025, el largometraje recibió el Premio del Público en Annecy, Sevilla y San Sebastián; también fue nominado a los Globos de Oro, Critics Choice Awards, European Film Awards y los BAFTA.

Esta historia, que se estrenará en México el 19 de febrero próximo, bajo la distribución de Cine Caníbal, es sobre Amélie, una pequeña niña que nunca emitió un sólo sonido durante sus primeros años de vida; y cuando su abuela la visita y le ofrece un trozo de chocolate despierta repentinamente a todas las maravillas del mundo. Pronto forja un vínculo con Nishio-san, su niñera, con quien descubre nuevos universos en los pétalos de las flores o las gotas de la lluvia.

Los realizadores, Vallade y Han, que llevan alrededor de una década trabajando juntos en distintos proyectos, han declarado que querían centrarse en la mirada de una niña:

“Hicimos una sesión de ideas con todo el equipo buscando recuerdos de cuando éramos pequeños. Amélie entra en la edad en la que se está formando la memoria, tres años. Y uno de los temas de la cinta es la transición entre la primera y la segunda infancia. Conocemos el paso de niños a adolescentes, o de adolescentes a adultos, pero olvidamos ese momento en el que los niños creen que son el eje del universo y luego se dan cuenta de que no lo son”.

Vallade y Han. Una década de creatividad conjunta. Foto: Cortesía de la Producción

Santiago estudió en la Universidad Paris Nanterre. Entre sus producciones se encuentran “Chulyen, histoire de corbeau” de Cerise Lopez y Agnès Patron, nominado a los Premios Emile 2017; “Negative space”, de Ru Kuwahata y Max Porte, galardonado con el Premio FIPRESCI en el Festival de Annecy y nominado al Óscar; “Riviera” de Jonas Schloesing, ganador del GIFF; “Terra incognita” de Adrian Dexter y Pernille Kjaer, celebrado en Telluride y “Granny’s sexual life”, de Emilie Pigeard y Urska Djukic, reconocido como Mejor Cortometraje Animado Europeo 2022. Y Amélie… es su primer largometraje.

Del libro a la pantalla

–¿Qué tanto cambió la historia del libro a la pantalla?

–Tuvimos que adaptar bastantes cosas. El volumen es una serie de momentos de la vida de Amélie. Nosotros tuvimos que construir una narración, donde al infante la vemos crecer, evolucionar y tomamos como punto de partida también su relación con Nishio-san, de quien no habla bien de ella en el libro, pero tratamos de focalizarnos un poquito más en esa relación.

“El final igual lo tuvimos que modificar un poco, justamente porque nos interesaba poder abarcar un público más amplio, y queríamos realmente que niños, adolescentes y adultos pudieron disfrutar de esta película”.

Amélie…, que costó nueve millones de euros, se estrenó en las salas de Francia el 25 de junio último.

–¿Cómo se decidió la técnica de animación para este filme?

–Ya la habían trabajado los directores, la 2D sobre computadora con el software de animación. Trabajamos con un director de arte, Eddine Noël, quien hizo toda la parte gráfica y posee un sentido muy pictórico de la animación en 2D y ha hecho muchas búsquedas. Fue un trabajo que se decidió enseguida.

Noël es un escenógrafo y artista conceptual francés y desde 2010 labora en la industria de animación contribuyendo tanto a largometrajes como a series de televisión.

Santiago agrega sobre el personaje principal:

“Es difícil definir a Amélie. Es una niña muy inteligente con muchas preguntas sobre el mundo, curiosa, muy amorosa también. Es una niña que tiene sed de descubrir el mundo.

–En los festivales, ¿qué es lo que más le sorprendido de la reacción del público con respecto a esta película?

–Todo mundo finalmente se puede sentir próximo a Amélie y a lo que cuenta la trama. Obviamente queríamos crear una película lo más universal posible, pero no sabíamos si realmente lo íbamos a lograr. Eso es increíble, me sigue sorprendiendo que mucha gente se sienta conectada con el largometraje, y eso es magnífico.

La parte gráfica es del director de arte Eddine Noël. Foto: Cortesía de la Producción

Narra como inició Ikki Films, que pese a su carácter francés se ha posesionado como aliada fundamental de la animación iberoamerica y una pieza clave a escala global:

“Surgió tras dos experiencias de producción que tenía con compañías de live action. Cuando empecé la empresa no sabía que me iba a dedicar únicamente a la animación, aunque ya había producido unas cintas en animación y me gustó trabajar con gente muy tan talentosa y con esa forma de artesanía que se hace en los filmes de animación y me gusta mucho, desde los tiempos de trabajo, pasa uno más tiempo con los creadores, etcétera. Me parece que se construye más fácilmente una familia para una película así”.

Creó Ikki Films con Edwina Liard:

Tenemos un perfil variado: de películas más para niños a películas con sujetos bastante duros, más para adultos. Creo que lo que definiría a Ikki es tener siempre una mirada un poco de lado, con distancia. Poco importa el sujeto que tratemos, siempre es importante tocarlo no de forma frontal, pero justamente con otros lentes.

Se le cuestiona ¿qué siente que se estrene Amélie… en el país donde nació?

–Al mismo tiempo me hallo muy emocionada y un poco nerviosa, porque aún tengo familia, aún tengo amigos ahí. Además, que descubran mi trabajo en mi lugar de nacimiento para mí es importante. Y, ¡claro!, que el público mexicano descubra mi trabajo en general, es muy bonito. ¡Tengo muchas ansias!”