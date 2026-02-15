Celebran Día del Amor al estilo medieval en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por unas horas decenas de jóvenes, padres de familia y niños vivieron la ilusión de convertirse en caballeros de Camelot, reyes, magos, brujas, princesas, cortesanas o elfas y elfos salidos de un cuento de hadas.

Este domingo en el Centro Cultural Miguel Sabido, escondido entre los puestos del tianguis de juguetes que se coloca los fines de semana afuera del metro Hidalgo, se realizó un baile de Amor Cortesano.

Allí, hubo quienes aprovecharon para presumir sus mejores disfraces medievales, como no pueden hacerlo en la rutina diaria de la Ciudad de México.

También, hubo parejas que se dieron cita en el lugar para “casarse” en una ceremonia oficiada por un hechicero conforme a la cultura celta medieval.

En la ceremonia el hechicero explicaba a las parejas del poder que tiene el amor y la importancia del compromiso que toman entre ellos.

Los interesados podían casarse con un vestuario prestado, para estar acordes a la ocasión, al finalizar recibían un certificado como recuerdo de la celebración.

Los caballeros de Camelot representaron un torneo de espadas, en el que las porras para uno u otro no faltaron.

Algunos presumieron sus mejores tácticas espadachinas adornadas con saltos, gritos, golpes que caían en los escudos de madera, el tintineo de las armaduras y los acentos de las espadas encontrándose en cada asalto.

Al finalizar la justa, pequeños y grandes se tomaron fotos con los caballeros quienes, gustosos, les prestaban sus espadas para posar, las jóvenes pedían simular escenas donde ellas eran rescatadas por los paladines.

En el lugar también se instaló un bazar donde la venta de trolls, dragones de peluche, plantas, pócimas y otros artilugios, sirvieron para entretener a los asistentes en puestos en los que, incluso, podían probar su puntería en el tiro con arco.

En el foro del Centro Cultural los visitantes pudieron disfrutar de un concierto de música celta, la celebración también incluyó un baile de cortesanas y danza árabe.