Miss Universo Fátima Bosch sufre desvanecimiento momentáneo por agotamiento en desfile (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Fátima Bosch coronada Miss Universo 2025 se desvaneció brevemente mientras saludaba al público desde una carroza alegórica, pero se recuperó rápidamente y aclaró que el incidente fue causado por el agotamiento derivado de su intensa agenda internacional.



La mexicana vivió un momento de alarma durante su participación como invitada de honor en el tradicional Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, celebrado este domingo en la ciudad ecuatoriana de Ambato.



El suceso ocurrió alrededor de las 16:00 horas locales, en medio de una multitud entusiasta que abarrotó las calles de la capital de Tungurahua para celebrar los 75 años de esta festividad, una de las más emblemáticas de Ecuador.



Bosch, ataviada con un elegante vestido verde y su característica corona, se encontraba de pie en el carro "El Altivo Ambateño" cuando comenzó a mostrar signos de debilidad: se sujetó de la estructura para no caer y terminó arrodillada, visiblemente afectada y con dificultades para respirar.



Tras unos minutos de descanso, la soberana se reincorporó y decidió continuar el desfile entre aplausos del público, que expresó su apoyo incondicional.



En un comunicado difundido este lunes en su cuenta de Instagram, Fátima Bosch rompió el silencio y ofreció detalles sobre lo ocurrido.



"Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales. El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento. Me encuentro bien y seguiré con mis actividades con responsabilidad", escribió.