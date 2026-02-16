Muere en Grecia la iraní Dana Eden, productora de la exitosa serie "Teherán"

Dana Eden asiste a la 49na edición de los Premios Emmy Internacionales en Casa Cipriani, el 22 de noviembre de 2021 en Nueva York. Foto: AP

ATENAS (AP) — La productora israelí Dana Eden, conocida sobre todo por ser cocreadora del thriller de espionaje ganador del Emmy “Teherán”, murió de forma repentina en Grecia, reportó el lunes la radiodifusora pública israelí KAN. Tenía 52 años.

Eden fue hallada muerta en un hotel de Atenas, la capital griega, indicó un funcionario de la policía griega, que añadió que los primeros indicios sugieren que la productora se había quitado la vida y que no había sospecha de que haya sido víctima de un crimen. El funcionario habló bajo condición de anonimato, ya que la policía griega no hace comentarios públicos en estos casos.

KAN señaló que Eden estaba en Grecia para el rodaje de la cuarta temporada de la exitosa serie.

“Dana estaba entre las figuras líderes de la industria televisiva de Israel y desempeñó un papel central en la creación y el liderazgo de algunas de las producciones más destacadas e influyentes dentro de la corporación”, afirmó KAN en un comunicado. No reveló la causa de la muerte.

“Su trabajo profesional, su dedicación inquebrantable y su amor por la creación dejaron una profunda huella en la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel. KAN comparte el profundo dolor de su familia, amigos y colegas”, agregó la radiodifusora.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, la productora de Eden, Donna and Shula Productions, intentó disipar los rumores de que la productora había sido asesinada.

“La productora desea aclarar que los rumores de una muerte criminal o motivada por razones nacionales son falsos e infundados”, resaltó la empresa. “Este es un momento de enorme dolor para la familia, amigos y colegas. Pedimos que se respete la dignidad de Dana y la privacidad de sus seres queridos”.

El ministro de Cultura y Deportes de Israel, Miki Zohar, escribió en una publicación en la red social X que recibió la noticia de la muerte de Eden “con gran tristeza”, y la describió como “una de las productoras más destacadas e influyentes de la industria televisiva israelí”.

“Dana dejó una profunda huella en la creación israelí y llevó nuestra historia a escenarios internacionales con orgullo, talento y valentía”, dijo Zohar.

“Teherán”, que se estrenó en Israel y en Apple TV en 2020, cuenta la historia de Tamar Rabinyan, una joven agente del Mossad encargada de infiltrarse mediante hackeo y desactivar el reactor nuclear iraní para que el ejército israelí pueda perpetrar un ataque aéreo. La serie fue nombrada mejor serie dramática en los 49nos Premios Emmy Internacionales en noviembre de 2021.

Eden comenzó a trabajar en la producción televisiva en Israel en la década de 1990, participando en programas como la comedia “Yom Haem” y el drama criminal “Magpie”, antes de alcanzar el éxito internacional con “Teherán”.

En 2018, su programa “Saving the Wildlife” ganó el premio a Mejor Revista de Televisión para Niños y Jóvenes en los Premios de la Academia de Televisión de Israel.