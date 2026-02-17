Anderson Cooper anuncia su salida de “60 Minutes”; permanecerá en CNN

Anderson Cooper, quien ha reportado para "60 Minutes" de la cadena CBS durante las últimas dos décadas y conduce un programa nocturno de noticias en CNN, anunció el lunes que dejará la emisión de CBS para pasar más tiempo con su familia.

Cooper apareció en la emisión del domingo por la noche para presentar un breve segmento sobre el cineasta Ken Burns. Es poco probable que sea su último programa, pues se tiene previsto que concluya la temporada actual de transmisiones en mayo.

"Ser corresponsal para '60 Minutes' ha sido uno de los grandes honores de mi carrera", señaló Cooper en un comunicado. "Pude contar historias increíbles y trabajar con algunos de los mejores productores, editores y equipos de cámara de la industria. Durante casi 20 años, pude equilibrar mis trabajos en CNN y CBS, pero ahora tengo hijos pequeños y quiero pasar todo el tiempo que sea posible con ellos, mientras todavía quieren pasar tiempo conmigo".

La salida de Cooper de lo que sigue siendo el programa noticioso más prestigioso de la televisión ciertamente planteará preguntas sobre si tuvo algo que ver con el liderazgo de Bari Weiss, directora editorial de CBS News desde finales del año pasado. El portavoz de Cooper señaló el lunes que no tenía comentarios adicionales.

Cooper ha contribuido con reportajes para "60 Minutes" desde la temporada televisiva 2006-2007, en un singular acuerdo de reparto de funciones con CNN. Su programa de noticias "Anderson Cooper 360", se emite en horario estelar desde 2003.

CBS News emitió un comunicado en el que elogió a Cooper por sus dos décadas de trabajo.

"Estamos agradecidos con que haya dedicado tanto de su vida a esta emisión y entendemos la importancia de pasar más tiempo con la familia", indicó CBS. "'60 Minutes' estará aquí si alguna vez quiere regresar".

Su salida se produce en un momento de turbulencia para el programa de los domingos por la noche.

Por indicaciones de Weiss, el programa canceló de último minuto un reportaje de la corresponsal Sharyn Alfonsi sobre la política migratoria del gobierno de Trump. Weiss explicó que se necesitaba realizar un mayor esfuerzo para conseguir entrevistas con funcionarios del gobierno, mientras que Alfonsi se quejó en privado de que la decisión era de naturaleza política. La historia se emitió un mes después con comentarios adicionales del gobierno, pero sin entrevistas a cuadro.

El presidente Donald Trump interpuso una demanda contra "60 Minutes" por la manera en que manejó una entrevista con su rival en las elecciones de 2024, Kamala Harris. Para consternación de buena parte de la producción del programa, la empresa matriz de CBS, Paramount Global, llegó a un acuerdo extrajudicial con Trump.

El portal noticioso Breaker fue el primer medio en informar sobre la salida de Cooper de CBS.