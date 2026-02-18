Bad Bunny llega al número 1 en EU con “DtMF”; es la cuarta canción en español que encabeza la lista

Trump y Bad Bunny en el mural de grafiti del artista Alberto León en Barcelona, España. Foto: AP / Emilio Morenatti

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Impulsado por su reciente actuación en el medio tiempo del Super Bowl, el artista puertorriqueño Bad Bunny alcanzó el primer lugar del Billboard Hot 100 con la canción “DtMF”, perteneciente al álbum “Debí tirar más fotos”.

Es la primera vez que Bad Bunny encabeza en solitario la principal lista de popularidad estadunidense y lo consigue con una canción en español, la cuarta en toda la historia del recuento semanal de éxitos en Estados Unidos.

"“DtMF” es el primer No. 1 del Hot 100 con alguna porción de la letra que no esté en inglés desde “Golden” de HUNTR/X, de la película Kpop Demon Hunters, que tiene secciones en coreano y lideró durante ocho semanas entre agosto y octubre del año pasado", detalló Billboard al dar a conocer la noticia de la inclusión musical.

La canción se convirtió así en el primer sencillo del artista en alcanzar la cima del listado sin colaboradores (en julio de 2018 participó en el número 1 de Cardi B “I Like it”, con J. Balvin), consolidando su transición de fenómeno global del streaming a figura dominante del mercado musical.

De acuerdo con los registros publicados por Billboard, el tema ascendió hasta la posición número uno en la clasificación fechada a mediados de febrero de 2026, impulsado por un aumento masivo en reproducciones digitales, ventas y difusión radial.

Durante años, canciones en español habían alcanzado posiciones altas, pero el dominio total del listado principal estadunidense seguía siendo un terreno excepcional. El ascenso ocurrió días después de la presentación del cantante en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

La actuación del artista en el medio tiempo también generó un amplio debate político y cultural en Estados Unidos y América Latina. Diversos comentaristas interpretaron la puesta en escena —que incorporó referencias visuales a Puerto Rico, símbolos culturales caribeños y mensajes sobre identidad latina— como una declaración sobre migración, colonialidad y representación cultural dentro del espectáculo deportivo más visto del país.

Sectores conservadores criticaron el contenido por considerar que introducía elementos políticos en un evento tradicionalmente asociado al entretenimiento familiar, mientras que académicos y analistas culturales defendieron la presentación como una expresión legítima de identidad y visibilidad latina en un espacio históricamente dominado por narrativas angloestadunidenses.

Los número 1 en español

“DtMF” es el cuarto No. 1 del Hot 100 totalmente o mayoritariamente en español, y el primero de un solista sin otros artistas anunciados, desde la creación de la lista en 1958