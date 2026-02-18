Colectiva Cineteca Nacional amaga con paro de labores; denuncia represalias tras protesta

La protesta de trabajadores de la Cineteca Nacional el pasado 14 de febrero. Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un comunicado, la Colectiva Cineteca Nacional amagó con realizar un paro general de actividades en sus tres sedes de Xoco, Centro Nacional de las Artes (CNA) y Chapultepec, si no se cumplen a más tardar el viernes 27 de marzo las cuatro demandas presentadas tras la protesta del 14 de febrero, cuando exigieron menores condiciones laborales.

Los puntos son los siguientes:

1.- Cese a las prácticas de hostigamiento laboral.

“A partir de la manifestación, supervisores de Salas, Dulcería, Cafetería 8 ½ y Taquillas tendieron a amedrentar a sus subordinados de manera directa o con comentarios pasivos-agresivos. Argumentaron que la permanencia dentro de la institución y la renovación de contratos y posibles aumentos estarán condicionados a la renuncia de quejas y reclamos. Y que se han de tomar acciones vejatorias si no en el lapso de tiempo inmediato, sí en cuanto la efervescencia de las quejas cese. Recalcamos que, contrario a los dichos de las autoridades, estas conductas sucedieron incluso antes de la protesta realizada en la sede de Xoco”.

Luego se explica:

“De no ser los supervisores los autores intelectuales de estas prácticas, exigimos que se nombre a la persona que lo solicita. Sin embargo, dado que estos puestos de autoridad entregan cuentas directas a la Dirección de Administración y Finanzas, hacemos responsable de la orden de estas prácticas de hostigamiento, inmediatas y de las que se ha declarado que habrá a largo plazo, a Vicente Cázares. Cualquier efecto negativo en la salud mental, integridad física o despojo laboral que pudieran padecer los trabajadores será objeto de denuncia personal y/o colectiva en contra del Fideicomiso para la Cineteca Nacional”.

2.- Atención y resolución de las peticiones materiales expresadas. Dice el documento:

“Recibir mejoras y cambios en infraestructura e instalaciones, entrega del equipo especializado requerido para sus respectivas actividades, así como el apoyo para la facilitación de más personal que permita laborar con la dignidad que debe brindar Cineteca Nacional en tanto instancia del sector gubernamental”.

3.- Contratos formales de al menos un año para quienes continúan adscritos al Capítulo 3000; o, en su defecto, contratación con asignación de plazas. Se detalla:

“La Cineteca Nacional habrá de brindar las condiciones y autorizaciones necesarias para que esto le sea otorgado a cada empleado, un derecho que puede ser concedido a partir del régimen de contratación que posee el personal de estructura (de base). Asimismo, conforme la inscripción a dicho régimen, deberá ser otorgada una indemnización de semanas cotizadas conforme el periodo de tiempo del que haya sido colaborador o prestador de servicios cada empleado regido bajo el Capítulo 3000”.

4.- Rendición de cuentas de los pagos y servicios realizados por la Dirección de Administración y Finanzas de Cineteca Nacional. Finaliza la misiva:

“Exigimos claridad de los pagos efectuados a empresas y proveedores involucradas con las actividades y eventos realizados en las tres sedes: XOCO, CNA y Chapultepec, esto a través las órdenes precisas de Vicente Cázares, responsable de la asignación y distribución de presupuesto que se desarrollan en Cineteca Nacional. Así como una relación de ingresos no fiscales obtenidos por Cineteca Nacional durante 2024 y 2025”.