El pintor y escultor Roger von Gunten, artista de la Ruptura, fallece a los 92 años

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó que el artista plástico Roger von Gunten, quien formó parte del movimiento de la Ruptura, falleció a los 92 años la madrugada de este miércoles en Tepoztlán, Morelos.

El además grabador nació en Zürich, Suiza, en 1933, y se nacionalizó mexicano en 1981. Fue uno de los integrantes de la Ruptura, donde también estuvieron José Luis Cuevas, Vicente Rojo, Manuel Felguérez, Alberto Gironella y Mathias Goeritz. Ese grupo surgió en contraposición al discurso nacionalista en la plástica.

El INBAL en sus redes destacó que llegó a México hacia 1957 y “su obra influyó de manera significativa en las artes visuales de nuestro país y en diversas generaciones de artistas. Piezas fundamentales de su producción se resguardan en las colecciones del Museo de Arte Moderno y el Museo Nacional de la Estampa. Asimismo, realizó trabajos escenográficos para teatro y ópera, ampliando su presencia en el ámbito artístico nacional”.

Aprendió a pintar desde chico al lado de su padre, formándose así la idea de convertirse en artista. De 1947 a 1952 estudió Pintura y Diseño Gráfico en la Zürich Kunstgewerbeschüle (Escuela de Artes y Oficios), bajo la dirección de Johannes Itten, artista profesor del Bauhaus. A su llegada a México, en 1957, continuó sus estudios en la Universidad Iberoamericana donde aprendió Grabado en Metal bajo la dirección del artista y maestro Guillermo Silva Santamaría. Recién graduado de la escuela obtuvo su primera exposición individual en 1956 en Suiza y en 1957 en la Galería Antonio Souza.

Desde entonces participó en más de 120 exposiciones individuales nacionales e internacionales, y en más de 200 exposiciones colectivas, realizado escenografías para teatro y ópera, ilustrado libros, discos y continuó su labor docente por más 40 años.

Pionero de la llamada “Generación de la Ruptura”

Principalmente se destacó en su uso de color y un estilo único que fue de lo figurativo a lo abstracto. Desde 1993 era miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y siempre se dedicó a la docencia; tanto en instituciones públicas y privadas como en la Universidad Ibero-Americana y el Mexico City College, como en talleres propios abiertos y gratuitos, y mediante un sinfín de cursos especiales dedicados a la enseñanza de la teoría y la práctica del color de su maestro Johannes Itten.

Obtuvo el Premio en el Segundo Festival Pictórico de Acapulco, (1994); Una Medalla Goya en la XI Bienal Iberoamericana de Arte (1998) y la Medalla de Bellas Artes (2014) máximo galardón que otorga nuestro país a las artes plásticas. En el 2019 le fue conferido el título de Honoris Causa por la Universidad del Instituto Americano Cultural por su contribución a la cultura, y se le otorgó la “Medalla Artist Emeritus” de Art21Studio por Un Siglo Azteca, 50 años, de creación artística. Su obra se ha expuesto y se encuentra en museos y colecciones de México, Europa, Asia y Oceanía.

“La pintura es para mí un oficio creativo y concreto. Basta utilizar los elementos visuales de color, forma y técnica manual para materializar una imagen en la que el mensaje interior pueda transmitirse a aquel espectador capaz de contemplarla de forma participativa.

“Creo que la cultura representa el esplendor innato de la consciencia humana, aquel que ilumina el cielo como un arcoíris a través de las diferentes disciplinas artísticas”, declaró.

El pasado 29, el Instituto de Cultura de Cuernavaca, le rindió un homenaje con la exposición “Roger von Gunten: Un camino con corazón ante la evidencia de los sentidos” con una colección de su obra en el Museo de la Ciudad, pero no asistió por problemas de salud.

Será velado en su casa.