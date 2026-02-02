Fans de BTS convocan marcha por irregularidades de Ticketmaster en venta de boletos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre precios elevados, cargos adicionales no previstos y revendedores, las fans de BTS convocaron a una marcha para exigir claridad ante las irregularidades en la venta de boletos para los conciertos del grupo de k-pop en México.

A través de Facebook, la página Army’s México BTS hizo un llamado a todos los fanáticos para reunirse con el objetivo de “exigir información, claridad y soluciones ante las irregularidades cometidas por Ticketmaster y Ocesa, y la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades”.

Los organizadores afirmaron que la protesta no es “por enojo” o para pedir la apertura de más fechas, sino para defender los derechos de los miles de consumidores que resultaron afectados durante el proceso de compra.

¿Cuándo y a qué hora será la marcha?

La movilización se llevará a cabo el próximo viernes 6 febrero a las 13:00 horas, con destino a las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ubicadas entre la calle Dr. Carmona y Valle 11, en la colonia Doctores de la capital.

Se estima que la marcha avance sobre la avenida Cuauhtémoc y Chapultepec, para después incorporarse a Circuito Bicentenario, aunque podría tener cambios de último momento.

Las Armys se reunirán a las afueras de la estación Cuauhtémoc de la línea 1 del metro, entre las 12:40 y 12:50 del mediodía.

De acuerdo con Army’s México BTS, la movilización se realizará de forma pacífica y organizada, por lo que no implicará bloqueos ni cierre de vialidades, así como tampoco destrozos ni pintas en la vía pública.

Asimismo, pidieron a los asistentes que lleven globos y listones morados, así como ropa cómoda y algún accesorio que pueda fungir como identificador de la comunidad Army, como una playera de BTS o bias (integrante favorito del grupo), gorra, peluche BT21 o Army Bomb (lightstick).

Aunado a esto, los organizadores aseguraron que se encuentran bajo un proceso legal para exigir respuestas claras ante estas irregularidades, reafirmando que “la marcha no sustituye esas acciones”, sino que “las acompaña”.

“Exigimos que Profeco actúe frente a los abusos de Ticketmaster y Ocesa, que se frene la reventa, la corrupción y el monopolio que afectan directamente a los fans y consumidores en México”.

Profeco multa a Ticketmaster por irregularidades en venta de boletos

El titular de la Profeco, Iván Escalante, dio a conocer que la boletera Ticketmaster enfrentará una multa de más de 5 millones de pesos por las irregularidades durante la venta de boletos para los tres conciertos de BTS que se realizarán próximamente en la Ciudad de México.

La información fue revelada durante la conferencia matutina de este lunes 2 de febrero, donde refirió que la empresa fue notificada desde el 28 de enero y contará con 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse, por lo que el plazo concluye el 12 de febrero.

Ante esto, la página Army’s México BTS aún no se ha pronunciado al respecto para indicar si la movilización seguirá en pie o será cancelada.

Esta marcha se figura como el segundo intento de convocar a los fanáticos del grupo surcoreano, pues el pasado lunes 19 de febrero el grupo de Facebook ‘BTS México Borahae World’ organizó una movilización con la misma finalidad.

Sin embargo, tuvo muy poca asistencia, pues únicamente fueron cuatro personas las que ingresaron a las oficinas de la Profeco para exigir claridad ante dichas irregularidades.