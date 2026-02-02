Gabriela Ortiz, Carín León y Natalia Lafourcade, los tres mexicanos ganadores en los Grammy

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los 68º Grammy tuvo presencia mexicana, la reconocida compositora Gabriela Ortiz hizo lo propio al obtener su cuarto gramófono en la categoría de “Mejor composición clásica contemporánea” por su obra ‘Dzonot’; Natalia Lafourcade obtuvo el reconocimiento a “Mejor álbum pop latino” por ‘Cancionera’, y Carín León el “Mejor álbum de música mexicana” por ‘Palabra de To’s (Seca).

Sin duda artistas como Kendrick Lamar –que llegó la noche de ayer a su gramófono 27–, Bad Bunny al recibir dos premios, y Billie Eillish por ‘Canción del año’ se robaron los focos de los Grammy, ello aunado a los discursos de estos dos últimos en contra de las políticas anti inmigratorias del gobierno estadunidense, sin embargo la presencia de músicos mexicanos en los Grammy también fue firme en los premios.

Gabriela Ortiz, referente sólido de la música contemporánea en nuestro país, no es ajena a los Grammy, en especial desde el estreno de múltiples de sus obras con la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) --dirigida por Gustavo Dudamel-- incluyendo Yanga (2025), Revolución diamantina (2023) --que le hizo merecedora de los tres Grammy en Mejor Composición Clásica Contemporánea, Mejor Compendio Clásico y Mejor Interpretación Orquestal--, y Seis piezas a Violeta (2022).

Para esta 68º edición se premió de manera indirecta a su obra ‘Yanga’ como “Mejor interpretación coral”, aunque en esta terna reconociendo como ganadores a la Gustavo Dudamel como conductor de LA Phil, y Gran Gershon como maestro de coro (al frente deTambuco Percusión de Ensambles y Los Ángeles Master Chorale).

Sin embargo, Ortiz ante la ausencia de Dudamel en la ceremonia subió a recibir el premio. Y en otro momento volvió al escenario, pero esta vez por el gramófono propio como “Mejor composición clásica contemporánea” de su obra ‘Dzonot.

En entrevista previa con Proceso (apenas en septiembre pasado), en El Colegio Nacional, institución de la cual es miembro, relató que se siente en un momento productivo, con encargos, residencias con orquestas, y el aliciente de escribir una nueva obra basada en la ‘Reina Roja’ y el papel de la mujer en la cosmogonía maya, parte de ello basado en el libro homónimo de Adriana Malvido.

Por otro lado, Natalia Lafourcade se llevó el Grammy de “Mejor Álbum de Pop Latino” por su disco “Cancionera“, sumando un quinto gramófono internacional a su trayectoria.

La veracruzana se alzó en una categoría que se le había negado, pues había sido nominada en cuatro ocasiones anteriores, una de las ternas más reñidas en esa entrega. “Cancionera” es el álbum número 11 de la artista y fue lanzado en abril de 2025, una mezcla de géneros de jazz, bolero, cumbia, ranchera, huapango, tropical y son jarocho.

Mientras que Carín León ganó “Mejor Álbum de Música Mexicana” por “Palabra De To’s (Seca)”, mismo disco que obtuvo el “Álbum del año” en el Latin Grammy 2025, así que había dejado un precedente.

El músico que se impuso ante Fuerza Regida, Grupo Frontera, Bobby Pulido y Paola Jara, dejó ver en sus redes sociales:

“Este reconocimiento no es solo mío. Es de Sonora, de la raza que cree en la música hecha con verdad, de los músicos que se desvelan conmigo y de todos los que siguen apostando por nuestras raíces sin perder quiénes somos”.