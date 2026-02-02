Los Grammy: escenario de protesta contra Trump

Finneas y Billie Eilish aceptan el premio a la canción del año por Wildflower. Foto: AP / Chris Pizzello

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los Grammy 2026 serán recordados en lo popular como la edición que elevó a Bad Bunny con su primer gramófono, pero en lo social por convertirse en el escenario de protesta ante las agresivas políticas antiinmigratorias de Donald Trump.

En una premiación relativamente pareja, el eco de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU) fue tendencia en el acto del máximo reconocimiento de la música en Estados Unidos, con discursos desde la alfombra roja en palabras de J. Balvin, Karol G, Jordan Tyson, Joni Mitchell y Olivia Dean.

Mientras que otros como Justin Bieber, Jimmy Jam, Brandi Carlile, y Kehlali portaron una insignia de “Out ICE” (Fuera ICE), lo que sumó a diversos discursos en escena, entre ellos los de Billy Eillish con un “¡Fuck ICE!” al recoger el gramófono por ‘Canción del año’, y de Bad Bunny que no desaprovechó la oportunidad al subir por ‘Mejor álbum de música urbana’ para asestar “No somos salvajes, no somos animales”.

La edición 68 de los premios no solo celebró “lo mejor de la música” (una frase discutida desde fuera de esa industria), pues un 40% de los artistas que subieron al escenario aprovecharon sus segundos para declararse en contra de las políticas antiinmigratorias, y muy probablemente el porcentaje se hubiera ampliado si otros ganadores de ternas de música latina hubieran tomado los micrófonos.

La cantautora Sza –al celebrar junto a Kendrick Lamar por “Grabación del año”–, en su breve mensaje recalcó la necesidad de unión, y resiliencia en tiempos difíciles en relación a las comunidades marginadas.

Shaboozey, al obtener el reconocimiento por Mejor Interpretación Country de Dúo o Grupo dedicó su premio a las infancias y a todos aquellos que "construyeron el país (Estados Unidos), literalmente”. Esto es para ellos, para los niños inmigrantes, y por todos los que vienen a este país a buscar mejores oportunidades".?

Mientras que Olivia Dean, galardonada como Mejor Artista Revelación, dirigió su discurso a la herencia de sus antepasados: “Estoy aquí como nieta de un inmigrante. Soy producto de la valentía. Creo que ellos deben ser celebrados”, en un énfasis a las comunidades migrantes.

Nadie es ilegal en tierra robada

El momento cumbre de la noche se lo llevó Bad Bunny al subir por ‘Mejor álbum de música urbana’ y declarar: “Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE out”, en referencia a la polémica agencia de control de inmigración:

“No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas. Somos humanos y somos americanos. Es difícil no odiar en estos días. Y estuve pensando que a veces nos contaminamos. El odio se hace más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor.

“Así que, por favor, tenemos que ser diferentes. Si luchamos, debemos hacerlo con amor. Nosotros no odiamos, amamos nuestra gente, nuestra familia. Y esa es la forma de hacerlo, con amor”.

Su mensaje y presencia resultaron poderosos pues el siguiente fin de semana Bad Bunny hará lo propio como el artista estelar en el Super Bowl LX, acto criticado desde su anuncio en noviembre pasado cuando el sector más conservador de Estados Unidos realizó una petición en change.Org para cambiar el acto por algo ‘más patriota’ como música country; recientemente Donald Trump afirmó que no asistiría ni vería el partido (que abrirá la banda Green Day), “soy anti ellos”, dijo en entrevista desde el Despacho Oval de la Casa Blanca a The New York Post.

Por su parte Billie Eilish, al subir por el Grammy de ‘Mejor canción del año’ por ‘Wildflower’, acompañada por su hermano Finneas, aprovechó para decir:

“Nadie es ilegal en tierra robada. Ahora mismo es muy difícil saber qué decir y qué hacer. Pero me siento muy esperanzada en este lugar. Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces de verdad importan. Las personas importan. ¡Que se joda el ICE! es lo único que quiero decir”.