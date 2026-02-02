Miguel Inzunza lanza gira como parte del álbum “Nocturnos” Vol. 1

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Heredero de la balada y la canción de autor iberoamericana, Miguel Inzunza anunció tour acústico en el marco de la promoción del álbum “Nocturnos” vol. 1, fusión de jazz, soul y folk con temas inspirados en las noches de la ciudad.

Con más de 20 años de trayectoria, dos nominaciones al Latin Grammy –en categorías como producción e ingeniería de grabación– y colaboraciones con artistas como Leonel García, Álex Ferreira, El David Aguilar, Ximena Sariñana, Natalia Jiménez y Los Claxons, entre muchos otros, Inzunza se ha vuelto un indispensable en la balada, tan es así que ‘Rolling Stone’ en su edición de México lo señaló recientemente como uno de los “Artistas que debes escuchar en 2026”.

Tras abrir la primera fecha de su tour el pasado 24 de enero en la capital mexicana, y fechas este 30 y 31 de enero en Orizaba (Veracruz), el músico se presentará este 7 de febrero en Xalapa (Veracruz), el 12 de febrero en Cuernavaca (Morelos), el 13 de febrero en el Estado de México, 14 de febrero en la capital poblana, el 20 de febrero en Tlaxcala, y el 21 de febrero en Oaxaca.

Sencillos como “Nocturnos”, “Bajo tu lengua” y “Luciérnagas” (que se desprenden del más reciente disco) sumados a otros más conocidos como “Se busca”, “La hermosa violencia” o “Respira” que suman cientos de miles de vistas en plataformas como Youtube se encuentran como parte de la breve gira con la que abre el año.

Sinaloense de nacimiento, el artista que alguna vez probó suerte en realities como “Operación Triunfo” defendió la canción de autor y su nicho no como un género que compite con otros, sino como uno que nutre el amplio panorama musical, dijo a Proceso:

“Yo creo en la democratización de los medios y la música, y ahora veo mucha interconexión, siento que hay una horizontalidad sobre todo en términos de colaboraciones musicales, cosa que no era tan común hace años.

“En ese sentido cuando se piensa en la canción de autor como de ‘nicho’, no le veo nada malo, porque así es y probablemente seguirá siendo así, pero siempre tendrá su espacio y eso es lo que importa, porque hay un público que quiere a este género y sus fusiones, que le gusta esa caricia al alma a través de las palabras y el amor, es necesaria a veces por el mundo que vivimos, muchos géneros van y vienen, pero este es permanente”.

Respecto a “Nocturnos” vol. 1 se trata de una producción con siete temas que hacen ‘oda’ de las noches y la bohemia de la ciudad, en una temática muy especifica que incluye las visiones, amores y desamores que conllevan la vida en una capital.

Y hacia marzo el lanzamiento de la segunda parte del disco que incluirá siete canciones más: “Nocturnos” Vol 2, cuyo argumento será las ‘Noches del mar’ apuntando más hacia la reflexión y el sentimiento que produce la serenidad de las olas, que a su vez se desprende de la afición a la pesca por parte del músico. Por lo pronto Inzunza se encuentra en breve gira como parte de su agenda en el primer trimestre del año.