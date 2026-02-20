Grecia firma acuerdo para comprar fotografías de ejecuciones nazis de la Segunda Guerra Mundial

ATENAS, Grecia (AP).- Un coleccionista belga que puso a subasta en línea una serie de fotografías de la Segunda Guerra Mundial, que muestran los momentos finales de 200 griegos ejecutados por un pelotón de fusilamiento nazi, firmó este día un acuerdo preliminar con Grecia y retiró las fotos de la venta, dijo el Ministerio de Cultura de Grecia.

Grecia pretende obtener las fotografías tras declararlas parte del patrimonio griego.

La ministra de Cultura, Lina Mendoni, anunció el acuerdo preliminar después de que expertos visitaran al coleccionista Tim de Craene en Bélgica el viernes y verificaran la autenticidad de las fotos. Mendoni no proporcionó detalles del acuerdo ni especificó cómo Grecia obtendrá las fotos.

Doce fotografías que muestran a 200 presos políticos siendo conducidos a la muerte el 1 de mayo de 1944 aparecieron a la venta en eBay el sábado. Son la única evidencia fotográfica que ha salido a la luz de una ejecución que marcó un momento crucial en la historia de Grecia durante la Segunda Guerra Mundial.

La ejecución tuvo lugar en un campo de tiro en el suburbio de Kaisariani, en Atenas. Las fotografías muestran a hombres siendo conducidos a través de una puerta y por un sendero, varios mirando directamente a la cámara mientras caminan. Otra los muestra alineados frente a un muro.

Expertos enviados por el Ministerio de Cultura a Bélgica para examinar las fotos descubrieron que formaban parte de una colección mucho mayor de imágenes tomadas por el teniente de la Wehrmacht, Hermann Heuer, durante su destino en Grecia entre 1943 y 1944, durante la ocupación nazi del país. Determinaron que la colección completa de 262 fotos, así como algunos documentos incluidos con ellas, era auténtica.

Las ejecuciones de 200 prisioneros políticos comunistas por parte de Kaisariani fueron una de las peores atrocidades durante la ocupación de Grecia por el Tercer Reich y siguen siendo un momento significativo en la historia del país.

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estalló una brutal guerra civil entre fuerzas gubernamentales apoyadas por Occidente y combatientes comunistas que duró hasta 1949. Sus heridas aún no han sanado por completo.

Poco después de que las fotografías fueran publicadas para la venta, un monumento en el lugar de Kaisariani en memoria de los asesinados fue vandalizado y las placas con sus nombres fueron destrozadas.