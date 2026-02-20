Shakira

Shakira se presentará en el zócalo capitalino de la CDMX; esta es la fecha y horario del concierto

La cantante colombiana actualmente ofrece conciertos como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran world tour".
Cultura
viernes, 20 de febrero de 2026 · 13:28

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto el domingo 1 de marzo en el zócalo de la CDMX, confirmó la jefa de gobierno Clara Brugada.

El show está programado para las 20:00 horas y es parte de su gira "Las mujeres ya no lloran world tour".

 

 

En breve más información..

Shakira Zócalo CDMX

