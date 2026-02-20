Shakira se presentará en el zócalo capitalino de la CDMX; esta es la fecha y horario del concierto

Shakira
Shakira se presentará en el zócalo capitalino de la CDMX; esta es la fecha y horario del conciertoLa cantante colombiana actualmente ofrece conciertos como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran world tour".
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto el domingo 1 de marzo en el zócalo de la CDMX, confirmó la jefa de gobierno Clara Brugada.
El show está programado para las 20:00 horas y es parte de su gira "Las mujeres ya no lloran world tour".
¡Es oficial! Shakira sacudirá el Zócalo de CDMX en un concierto completamente gratuito.
??? 1 de marzo
20:00 horas
En breve más información..