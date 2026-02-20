Shakira se presentará en el Zócalo de la CDMX; esta es la fecha y horario del concierto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 1 de marzo, patrocinado por Grupo Modelo, que este año conmemora su centenario.

Lo anterior lo informó en un video en su cuenta de X, acompañada por Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo.

En la grabación, la morenista precisó que el acceso será gratuito y que se instalarán pantallas gigantes “a lo largo del Zócalo, pasando por la Alameda y llegando hasta el Monumento a la Revolución”.

Reiteró que el espectáculo “se hace sin ningún costo para el gobierno” y atribuyó su realización “gracias al apoyo del Grupo Modelo, una empresa que se fundó en nuestra ciudad y que hoy celebra 100 años”. Añadió que se trata de “un gran regalo que la ciudad les agradece”.

En su intervención, Daniel Cocenzo señaló: “Clara Brugada, muchas gracias por abrirnos las puertas de nuestra casa, la gran Ciudad de México. Aquí nacimos hace 100 años con una marca que representa el ingenio y la calidad hecha en México”.

Brugada enmarcó el anuncio en un discurso de carácter político y cultural al afirmar: “Esta ciudad, la capital de la transformación, epicentro cultural de América, recibe con los brazos abiertos a la artista más querida y universal de Barranquilla, Colombia”.

También dirigió un mensaje directo a la cantante: “Shakira, bienvenida a la Ciudad de México, a este histórico Zócalo, escenario de las transformaciones de México y de grandes eventos artísticos como el que tendremos contigo”.

¡Les tenemos preparada una gran sorpresa en el corazón de la #CapitalDeLaTransformación!#ShakiraEnElZócalo pic.twitter.com/JsMz24Mmi5 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 20, 2026

Shakira es reconocida globalmente como la artista latina más influyente de todos los tiempos. Su trayectoria de más de tres décadas se define por una versatilidad artística que fusiona el pop-rock con ritmos árabes, latinos y urbanos.

Cuenta con más de 95 millones de discos vendidos, es la artista femenina con más premios en la historia de la música latina, acumulando tres premios Grammy, 15 Latin Grammy y múltiples récords Guinness.

En 2025, la cantante hizo historia en México al convertirse en la primera artista en vender más de un millón de boletos en una sola gira con su tour "Las Mujeres Ya No Lloran".

.