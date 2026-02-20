U2 rinde homenaje con una canción a Renee Good, la mujer asesinada por un agente del ICE. Foto: AP

LOS ÁNGELES (AP).- U2 regresa con su primera colección de canciones nuevas en casi una década, comenzando con un tributo a Renee Good, la madre de Minnesota asesinada a tiros por un agente federal durante la masiva ofensiva migratoria de este invierno.

La banda de rock irlandesa lanzó el miércoles el EP de seis canciones "U2 - Days of Ash". Su primer tema, "American Obituary", está dedicado a Good, quien falleció el 7 de enero en Minneapolis durante un encuentro con un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La canción es un llamado a la paz y una dedicación a la vida de Good.

“Renee no solo creía en la bondad; la vivía con intensidad y fervor”, declaró Becca Good, su compañera, en un comunicado publicado junto con el proyecto. “Creía que todas las personas merecían la misma compasión, cuidado y dignidad, sin importar quiénes fueran”.

La banda lanzó el EP el Miércoles de Ceniza, describiéndolo como una respuesta inmediata a los acontecimientos actuales e inspirado por la gente "que lucha en el frente de la libertad".

El líder Bono ha incorporado con frecuencia temas sociales en la música de U2, y las nuevas canciones mantienen ese enfoque. Algunos temas hacen referencia a tensiones internacionales y preocupaciones humanitarias, como la guerra en Ucrania, los acontecimientos en Oriente Medio y los debates sobre inmigración en Estados Unidos. Una canción también menciona a la activista palestina Awdah Hathaleen, cuya muerte el año pasado en Cisjordania ocupada por Israel atrajo la atención internacional.

El proyecto marca el primer lanzamiento importante de material original nuevo de U2 desde “Songs of Experience” de 2017, aunque la banda se ha mantenido activa a través de giras y proyectos regrabados en los últimos años.

Antonio Romanucci, abogado que representa a la familia de Good en un caso civil relacionado con su muerte, dijo que el homenaje refleja un mensaje más amplio.

“Ciertamente sentimos la urgencia de la situación del país reflejada en el poderoso llamado de la banda a unirnos”, dijo en un comunicado.

A lo largo de su carrera, U2 ha utilizado su plataforma para visibilizar problemas que abarcan desde iniciativas contra la pobreza global hasta la defensa de los derechos humanos. El EP se lanzó junto con los vídeos con las letras de cada canción y está disponible en las principales plataformas de streaming.

Los padres y hermanos de Good también describieron la canción como un honor y dijeron que esperan que fomente la reflexión y la unidad.