Murió a los 75 años el ícono de la salsa Willie Colón

Estados Unidos
Murió a los 75 años el ícono de la salsa Willie ColónLa familia del cantautor y trombonista informó en su cuenta en Facebook que el músico “falleció en paz esta mañana, rodeado de su querida familia”.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El músico estadunidense de origen puertorriqueño, Willie Colón, murió la mañana de este sábado en su natal Nueva York.
Tras agradecer por su música y “los preciados recuerdos que creó y que vivirán para siempre”, la familia pidió privacidad “mientras navegamos por nuestro dolor”.
