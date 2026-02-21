Murió a los 75 años el ícono de la salsa Willie Colón

Willie Colón durante un concierto en el Auditorio Nacional el 24 de mayo de 2023. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El músico estadunidense de origen puertorriqueño, Willie Colón, murió la mañana de este sábado en su natal Nueva York.

La familia del cantautor y trombonista informó en su cuenta en Facebook que el músico “falleció en paz esta mañana, rodeado de su querida familia”.

Tras agradecer por su música y “los preciados recuerdos que creó y que vivirán para siempre”, la familia pidió privacidad “mientras navegamos por nuestro dolor”.

En un momento más información.