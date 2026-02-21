Estados Unidos

Murió a los 75 años el ícono de la salsa Willie Colón

La familia del cantautor y trombonista informó en su cuenta en Facebook que el músico “falleció en paz esta mañana, rodeado de su querida familia”.
Cultura
sábado, 21 de febrero de 2026 · 11:40

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El músico estadunidense de origen puertorriqueño, Willie Colón, murió la mañana de este sábado en su natal Nueva York.

La familia del cantautor y trombonista informó en su cuenta en Facebook que el músico “falleció en paz esta mañana, rodeado de su querida familia”.

Tras agradecer por su música y “los preciados recuerdos que creó y que vivirán para siempre”, la familia pidió privacidad “mientras navegamos por nuestro dolor”.

En un momento más información.

Estados Unidos Willie Colón Salsa

