Netflix publica entrevista póstuma con Eric Dane, actor de "Grey's Anatomy", tras su muerte por ELA

Netflix publica una entrevista póstuma con Eric Dane tras su muerte por ELA . Foto: Jordan Strauss / Invision / Archivo AP

(AP).- "Creo que cuando se apaga la luz, se acabó", dijo Eric Dane en una entrevista para "Últimas Palabras Famosas", una serie de Netflix ya disponible. "Creo que una vez que nos vamos a dormir, o como sea que nos vayamos, una vez que nos vamos, nos vamos".

También esperaba en la entrevista que sus dos hijas, Billie y Georgia, recordaran lo presente que estaba en sus vidas. Fue a partidos de voleibol de playa y a recitales de baile, y añadió que había visto "El Cascanueces" muchas veces y que su crítica era: "¡Qué monótona es esa cosa, tío!".

El actor de “Grey's Anatomy” y “Euphoria” murió el jueves menos de un año después de anunciar que le diagnosticaron ELA, o enfermedad de Lou Gehrig, una enfermedad mortal del sistema nervioso.

"Últimas Palabras Famosas" se basa en una serie originaria de Dinamarca. La premisa es que se entrevista a una persona (el productor ejecutivo Brad Falchuk realiza las preguntas en la serie de Netflix) y la serie no se estrenará hasta su fallecimiento.

La entrevista de Dane es el segundo episodio. El primero fue con la primatóloga y conservacionista Jane Goodall, fallecida en octubre pasado. Falchuk declaró a The Associated Press que ya ha grabado cinco conversaciones y planea grabar más.

Nadie más estuvo presente en el set durante la grabación del pasado noviembre e incluso los operadores de cámara estaban en una sala diferente.

“El invitado necesita sentirse completamente seguro para hablar con honestidad y decir lo que quiera, sabiendo que está dejando algo para que la gente lo experimente sin estar presente”, dijo Falchuk el viernes. Solo un pequeño número de personas trabaja en la producción del espectáculo después. “Muy poca gente lo ha visto y muy poca gente sabe quién lo hizo”, explicó Falchuk.

“Las personas famosas no suelen tener la oportunidad de hablar con sinceridad sobre sí mismas y sobre lo que piensan del mundo”, dijo Falchuk, quien está casado con la ganadora del Óscar Gwyneth Paltrow. “Tienen que ser muy protectores, sobre todo hoy en día. Dicen cosas que se propagan por todas partes y se malinterpretan, y además quieren seguir trabajando o, ya sabes, haciendo lo que hacen, así que esta es una oportunidad para que no tengan que ser tan reservados”.

La defensa de la ELA por parte de Dane sigue viva

Tras su diagnóstico de ELA, Dane se convirtió en activista para concienciar y recaudar fondos para combatir la enfermedad. Tras su fallecimiento, la organización I AM ALS publicó fragmentos de él grabados para un próximo documental.

Es difícil reaccionar ante ello, es difícil vivir con ello, sí. Pero también es muy duro para quienes me rodean. Y es casi como si, de una forma extraña, me beneficiara, porque paso mucho tiempo consolando a los demás", dijo en un vídeo publicado el viernes.

El cineasta Chris Burke también capturó a Dane en un viaje a Washington DC, donde presionó a los políticos para un proyecto de ley que ayudaría a acelerar la investigación, ampliar el acceso al tratamiento y asegurar mil millones de dólares en fondos federales para pacientes con ELA.

“Él entendió que la ELA no es sólo un diagnóstico; es un llamado a la acción para las familias, para obtener respuestas y para el cambio”, dijo la organización en un comunicado después de la muerte de Dane.

El último mensaje de Dane a sus hijas

En la serie de Netflix, Dane también reflexionó sobre el impacto que tuvo en su vida perder a su padre a los 7 años y sus posteriores problemas con la adicción a las drogas y el alcohol. Dijo que supo inmediatamente que se casaría con Rebecca Gayheart cuando la conoció y compartió un recuerdo de unas vacaciones familiares en Francia, donde pasó un viaje en coche hablando con un acento francés impecable que hizo reír a todos.

El momento más conmovedor de la grabación fue el final, cuando Falchuk salió de la habitación para que Dane mirara a la cámara y les diera un último mensaje dedicado a sus hijas. Dane compartió que su diagnóstico de ELA le enseñó a estar presente. También esperaba que las niñas se enamoraran, ya fuera de una persona o de algo que las hiciera despertar cada mañana.

"Espero que no solo me escuches. Espero que me oigas", dijo.

Falchuk dijo que este mensaje final es algo que cada invitado tiene la oportunidad de hacer. "La gente hace cosas muy diferentes. Algunos lo escriben. Jane improvisó el suyo. Eric escribió el suyo", dijo Falchuk, visiblemente emocionado ante la idea de que las hijas de Dane vieran su mensaje.

“Es difícil pensar en eso”, dijo. “Están de luto y él los quería mucho. Ellos lo querían mucho y son una familia hermosa. No sé. Quizás lo vean. Quizás nunca lo vean, sea lo que sea”.

Falchuk y Dane cenaron antes del rodaje y no se conocían bien, pero a partir de la experiencia surgió una nueva amistad.

Estoy muy de luto por Eric ahora mismo. Es muy duro. No esperaba que esto pasara tan pronto. Y lo extraño mucho —dijo Falchuk—. Es duro cuando mueren. Es duro.

El intercambio también pareció tener un impacto en Dane, quien le dijo a Falchuk: "Esta es probablemente la conversación más reveladora y profunda que he tenido con casi cualquier persona".