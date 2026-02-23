Exposición fotográfica rinde homenaje en Cuernavaca al legado internacional de Gloria Lasso

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La exposición fotográfica Gloria Lasso: El Águila de la Canción, instalada en el Cine-Teatro Morelos, reúne más de 60 imágenes inéditas y documentos históricos que recorren la trayectoria de la intérprete española, figura de la música romántica del siglo XX, estrechamente vinculada con la capital morelense.

La muestra es una iniciativa ciudadana impulsada por la familia de la artista, promotores culturales y el periodista Luis Roberto Rodríguez Valle —asistente personal de la cantante en sus últimos años—, con respaldo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Morelos, encabezada por Monserrat Orellana Colmenares, y participación de artistas locales.

Inaugurada el 4 de diciembre y abierta hasta el 4 de marzo, presenta fotografías del archivo familiar que documentan sus inicios en España, su consolidación en escenarios de Europa y América Latina, así como su relación con México y, particularmente, con Cuernavaca.

Rodríguez Valle explicó que el homenaje se organizó al cumplirse 20 años de su fallecimiento, ocurrido el 4 de diciembre de 2005 en Cuernavaca, con la intención de reconocer a una artista internacional que decidió vivir en la ciudad y mantener desde aquí su actividad profesional.

De acuerdo con el organizador, la cantante conoció la ciudad tras recomendaciones de Édith Piaf y, desde la década de 1980, pasó largas temporadas en Morelos, atraída por el entorno, el clima y la tranquilidad.

Reconocida como una de las voces de la posguerra europea, alcanzó notoriedad con Extraños en el paraíso y se presentó en recintos como el Olympia de París, donde compartió cartel con Dalida, Charles Aznavour y Gilbert Bécaud; el escritor Jean Cocteau la bautizó como “El Águila de la Canción”.

La muestra incorpora un video semblanza con material de las décadas de 1950 a 2000 y da cuenta de una producción de más de 600 canciones en francés, español, portugués y alemán, además de más de 400 materiales discográficos que consolidaron su presencia internacional.

También se recuerda que sufrió un paro cardíaco mientras ensayaba repertorio para un concierto de fin de año, días después de ofrecer en Cuernavaca un recital por sus 50 años de trayectoria, pese a una lesión en la rodilla; “Murió prácticamente haciendo lo que más amaba: cantar”, expresó Rodríguez Valle.

Como parte del proyecto ciudadano, los organizadores buscan que la exposición itinere a las embajadas de Francia y España, países donde alcanzó mayor reconocimiento, con acompañamiento de la Secretaría de Cultura estatal para facilitar gestiones diplomáticas.

David Pastrana, nieto de la cantante, destacó que la exhibición permite compartir materiales familiares poco conocidos y mantener vigente su memoria artística; las cenizas de la intérprete fueron depositadas en la Catedral de Cuernavaca, ciudad que consideró su hogar hasta el final de su vida.