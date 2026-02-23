Literatura juvenil, energía sostenible y la ‘danza del venado’, apuesta de Sonora en la FIL Minería

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El estado de Sonora es el invitado de honor de este año en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FIL Minería), encuentro al que llega con vasta producción editorial enfocada en temáticas de difusión científica, en específico las energías sostenibles, la migración, literatura juvenil, y una función del acto ritual ‘La danza del venado’ con la que buscarán sellar su presencia en la 47 edición del encuentro.

En entrevista, Beatriz Aldaco Encinas, titular del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), relató a Proceso que el interés del estado es mostrar un programa diverso, mismo que inició este fin de semana con los homenajes centenarios a la poeta y escritora insigne del estado Armida de la Vara (1926-1998), y el poeta y dramaturgo Abigael Bojórquez (1936-1995).

Y tras algunos actos de relevancia, como la entrega del II Premio Nacional de Literatura Fantástica de la Universidad de Sonora, las actividades sonorense apenas comienzan dentro de la FIL Minería.

Comentó Aldaco Encinas sobre la programación:

“Somos un estado de mucha producción editorial, históricamente quizá comenzamos después que otras editoriales, pero hemos sostenido una línea editorial que viene desde el siglo XIX atravesando el siglo XX –mediante la creación de instituciones culturales, universitarias y de investigación–, de las cuales han emanado colecciones y libros que dan cuenta del pasado y presente del estado, hasta este siglo XXI.

“Lo que tratamos fue poner lo más importante en producción editorial y la parte social, como los pueblos originarios, la migración, que por nuestra cercanía con Estados Unidos es un fenómeno muy importante para nosotros los sonorenses pero también para todo el país, entonces donde vean algo sobre el tema, no se lo pierdan”.

Sobre estos temas se encuentran las presentaciones de los libros “Juventudes y Desigualdad. Un análisis de contextos diversos”, que se presenta el martes 24 a las 14 horas en el Pabellón de Sonora; “Una cabeza rodando en el desierto” de Antonio León, también el martes 23 pero a las 16 horas, en el Auditorio Cuatro; “La naturaleza de la tierra debajo de mis pies” de Julio Perea y Brittany Romanello, el miércoles 25 a las 12 horas en el Pabellón Sonora; y “Pa’lla y paca” de Guadalupe Gálvez, que se muestra el jueves 26 a las 15 horas, entre otros.

Beatriz Aldaco Encinas, titular del Instituto Sonorense de Cultura. Foto: Eduardo Miranda

Y continuó sobre la oferta editorial:

“Habrán presentaciones con temáticas literarias, económicas, de historia, sociología, culturales, y también de divulgación científica, como la minería, agricultura y de energías sostenibles, este último nos interesa mucho pues Sonora tiene como proyecto la colocación de un Parque Fotovoltaico (de corte solar) que será el más grande en América Latina (estimado entre 2027 y 2028), entonces es un tema que se dialoga mucho en nuestro estado y hay información sobre ello”.

De este tema destacan los libros “Entre el mar y el desierto” de Ricardo María Garibay, y “Agua Vacía” de Fernanda Ballesteros”, que se presentarán este miércoles a las 17 horas.

La funcionaria también acentuó que buscarán recordar las culturas comunitarias, no sólo con presentaciones de libros como “Navegación en Yoremito” el 25 de febrero a las 18 horas en el Pabellón Sonora, “Sobre la preservación y enseñanza de la lengua mayo”, el 26 de febrero a las 12 horas, “Poetas y narradoras indígenas de Sonora” el 26 de febrero a las 18 horas”, y “Bacanora: el espíritu de la sierra” de Jesús Aparicio, el 1 de marzo a las 15 horas, sino con la programación de un acto dancístico ritual que consideran única: “La Danza del Venado”.

Dijo:

“El 1 de marzo habrá una presentación especial de ‘La Danza del Venado’ mayo, será una actividad escénica que traemos como un sello de lo que somos.

“Es muy importante porque mucha gente no la conoce, la conocen a partir de grupos folclóricos, quizá el más famoso es lo que hace el Ballet de Amalia Hernández, pero es una versión de ellos y no tiene nada que ver con lo que consideramos como la verdadera danza-ritual, porque es eso, una danza-ritual que implica a muchas personas, no solo una, y para formar parte de ella como pascola o músico se necesita una formación y permiso de las propias autoridades mayo. Se piensa que es una danza o baile, pero es mucho más que eso, es una danza enmarcada en una cosmovisión. Vendrán danzantes de Yolem Tekia del territorio mayo entonces ojalá la puedan ver, es algo muy hermoso, no se van a arrepentir”.

Este acto cerrará las actividades de Sonora el 1 de marzo a las 13 horas en el Salón de Actos del Palacio de Minería.

La programación de Sonora en el pasado Festival Internacional Cervantino (FIC) causó buena impresión en la edición de 2023, de manera que al revisar la programación en la FIL Minería se nota que el estado busca replicar la hazaña pero esta vez en lo literario.

Las actividades de la 47º Feria Internacional del Palacio de Minería iniciaron el pasado 20 de febrero, y culminarán el próximo 1 de marzo, con programación diaria de 11 a 20 horas, misma que se puede consultar en: https://www.filmineria.unam.mx.