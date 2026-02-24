El cast de “Smallville”, John Boyega y Frankie Muniz, entre los estelares para La Mole 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La letra del tema ‘Save Me’ de Remy Zero está sonando fuerte en estos días tras conocerse que el cast principal de la serie ‘Smallville’ de Superman regresará a La Mole Convention 2026, a realizarse este 13, 14 y 15 de marzo, junto a otras figuras como Frankie Muniz de ‘Malcom in the Middle’, y John Boyega de la saga de Star Wars.

Los actores Tom Welling, Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum –quienes dieran vida a los personajes de “Clark Kent”, “Lana Lang” y “Lex Luthor” en ‘Smallville’–estarán en La Mole, junto a otras figuras como Muniz, Boyega, Alyson Sullivan de ‘Power Rangers Wild Force’, y el ícono de las series japonesas por excelencia: Bin Furuya, quien diera vida al personaje original de “Ultraman” en la década de los sesenta.

El aniversario del encuentro de cultura pop más grande del país regresa en el marco de su 30 aniversario al Centro de Convenciones del World Trade Center, que tras la pandemia se ha re-afirmado como la sede que recibe a miles de seguidores de anime, series, sagas de filmes y coleccionistas de diversos rubros.





El año pasado La Mole reunió a 38 mil asistentes a lo largo de tres días de programación con conferencias con Linda Hamilton y Elijah Wood como figuras, de ahí que este este año, ante la edición redonda y los invitados estelares se espera llegar a 40 mil asistentes.

A la par de los invitados mencionados la convención tendrá mayor presencia de íconos de la lucha libre en el área Alley Lucha, sección que año con año ha ganado más adeptos. Este año se ven en los carteles a Dr. Wagner, Dos Caras, Volador, Máscara Sagrada, Misterioso, Simon Blanco, Axel, Halloween Jr, y Latin Lover.

El Artist Alley tendrá a historietistas y dibujantes nacionales e internacionales como Scott Snyder (detrás de ‘Batman’, en la era moderna), Greg Capullo (Spawn, Batman, Wolverine), Jock (Wytches, Judge Dredd), Marc Silvestri (Witchblade, The Darkness), Allan Otero (portadista y diseñador en títulos como Alice in Zombieland, Van Helsing vs The Werewolf, Gretel, Revenge of Wonderland), y John Romita Jr. (Spider-Man, Kick-Ass), este último uno de los más esperados.





En el área de cosplayers a personajes como Maul, Giu Hellsing, Akellyz, Daniss Doll y Lorraine, más actores de doblaje como Raúl Ayala, reconocido por ser la voz de ‘Mario’ en Super Mario Bros: La Película, ‘Billy Butcher’ en The Boys y el ‘Jefe Maestro’ en la saga Halo; y Emilio Treviño, voz en español de ‘Miles Morales’ en Into The Spider Verse, ’Mark Grayson’ en Invincible, ‘Robin’ en Lego Batman, y la voz de Timothee Chalamet en cintas como Dune, Willie Wonka, y Marty Supreme.

La Mole Convention (https://lamole.com.mx/) se ha colocado como una de las convenciones favoritas de cultura pop cuya única posible crítica por parte de fanáticos del gremio son los precios de asistencia, que año con año se elevan –a la par de los costos adicionales para quienes buscan una firma o foto con las figuras estelares de la edición–, sin contar alimentación o bebidas.

Este año el costo de entra a La Mole es de $700 pesos por día, o bien $1500 pesos por 3 Day Pass (tres días), y 150 pesos por día para niños menores de 12 años.



