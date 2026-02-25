Lanzan programa de actividades de expo “Kati Horna: La mirada puesta en página"

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo presentó las actividades del programa público –tanto presencial como en streaming– que acompañarán la exposición “Kati Horna: La mirada puesta en página”, misma que comienza este 25 de febrero como parte de la “Noche de Museos”, y hasta el 12 de abril.

La oferta fue diseñada en colaboración con el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (CENIDIAP), pues la muestra se realiza en el marco de su 40 aniversario.

El programa que busca propiciar un acercamiento del público al legado de Horna, una artista que entendió la fotografía como un refugio, una denuncia y una forma de libertad, inicia este miércoles con un recorrido gratuito al público por la exposición.

Kati Horna de la serie Oda a la necrofilia (Leonora Carrington), 1962. Foto: INBAL.

Este será impartido por Paulina Villaseñor y Paola Uribe, curadoras de la muestra, junto con el especialista en la obra de la fotógrafa, Michel Otayek, quienes ofrecerán al público una mirada para profundizar en la trayectoria de la fotógrafa húngara.

Esto será a las 18:00 horas en el museo situado en la colonia San Ángel Inn con un recorrido limitado para 40 personas.

El 27 de febrero en el Aula Magna del Centro Nacional de las Artes (CENART) se llevará a cabo la Jornada Académica: Kati Horna: La mirada puesta en página, de las 11:00 horas a las 15:00 horas conformada por dos mesas consecutivas: “Vampiro en Coyoacán: Fotografía y tejido de redes en la práctica de Kati Horna”, conferencia de Michel Otayek; y la segunda, un conversatorio en el que participarán Arturo Rosales, Estanislao Ortiz y Silvia González de León, alumnos de Kati Horna, moderado por las curadoras de la exposición.

El aula tiene cupo limitado para 100 personas, pero también se contará con transmisión en vivo a través de los perfiles de Facebook del museo y del Cenidiap.

Luego, el 28 de febrero y 1 de marzo de 2026, en las instalaciones del museo se impartirá el taller de “cianotipia” por la fotógrafa Cristina Kahlo. La cianotipia es una técnica fotográfica que permite la materialización de imágenes en monocromo azul a partir de un proceso químico que mezcla ferricianuro de potasio y citrato férrico amoniacal. Kahlo enseñará —a partir de la obra de Kati Horna y de objetos cotidianos— la técnica de revelado, lo que ampliará el conocimiento de los participantes.

Esto a realizarse de 10:00 a 14:00 horas, con un cupo limitado a 15 personas y un costo de recuperación de 850 pesos por participante.

El 26 de marzo tocará turno a la charla “La voz detrás de la imagen: Kati Horna y el testimonio de su tiempo”, impartida por la historiadora e investigadora Claudia Barragán en el Aula Magna del CENART, que explorará la relación que la artista estableció con su creación al asumirse como “artesana del arte”, la importancia de su red de afectos, y el intercambio intelectual y artístico que construyó en México. Esto de 12:00 a 15:00 horas y con entrada limitada a 100 personas.

El 9 de abril a las 18:30 horas será tiempo de un performance ejecutado por la artista Valentina Díaz en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. En esta pieza, una serie de gestos presentados como secuencia fotográfica vincularán el aliento con la luz y el ahogo con la sombra, planteando la posibilidad de hilar una narrativa sobre lo que la mente elige encuadrar en los espacios de oscuridad donde parece perderse todo lo que cambia de forma.

Finalmente, el 12 de abril a las 12:00 horas, el programa cerrará con un taller de collage gratuito al público (limitado a 15 personas) impartido por Gabriela Álvarez, arquitecta y maestra en historia del arte, en el museo Casa Estudio. El taller está dirigido a todos los interesados en los principios de elaboración del collage a partir de recortes de revista, con base en los postulados de esta disciplina.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo se ubica en Altavista y Diego Rivera s/n, colonia San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón, en esta ciudad. Para mayor información sobre las actividades están abiertos los números 8647 5470, extensiones 5360 y 5358, y el correo electrónico: medr.difusion@inba.gob.mx.