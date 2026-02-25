“Los relatos del sombrero de Jocus Pocus” para niños, apuesta literaria en la FIL Minería

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como parte de su décimo aniversario, la serie radiofónica ‘Jocus Pocus’ presentará su primer libro titulado “Relatos del sombrero de Jocus Pocus”, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, este domingo 1 de marzo a las 12 del día.

El volumen que se desprende de la serie de Radio UNAM –y uno de los pocos espacios para educar y entretener a los niños en la radio–, es a su vez resultado de un taller literario de Angélica Ponce, escritora, periodista y gestora de proyectos editoriales, en el cual se reunieron historias originales en donde el elemento clave es un sombrero ma´gico que invita a sentir, imaginar, reconocer emociones y descubrir el valor de los sentimientos.

Su conformación involucró un taller con los siete conductores del programa de ‘Jocus Pocus’ (Santiago Ponce, Ariadna de la Rosa, Sofía García, Aranza Hernández, Balam Ramírez, Guillermo Rivas, Silvia Cruz), y madres y padres de la audiencia, que lograron un recuento de historias a través de animales en torno a aventuras sobre la amistad, las emociones, los cumpleaños, y vivencias infantiles.

Además de los conductores, entre los autores se encuentran cuentos originales de Emilio Rodríguez, Victoria Tomas, Perla Islas y Alejandra Matamoros.

La serie radiofónica ‘Jocus Pocus’ de Radio UNAM, cuya mascota es un conejo recientemente nombrado como ‘Pompón Kokone Zanahorius’, cumplirá el próximo 7 de junio su décimo aniversario, de ahí que la edición del libro resulta una celebración adelantada de un programa para niños que involucra a niños en su emisión para estar en contacto directo con las infancias.

Producido por Silvia Cruz, Perla Gatica y Alejandra Matamoros, ‘Jocus Pocus’ se ha sostenido en el gusto del público en Radio UNAM y se transmite todos los sábados de 10 a 11 horas en un formato de radio-revista cultural, científica y de interés infantil. A la par de la emisión en vivo, los programas se pueden escuchar en retroactivo en forma de podcast en su web.

Apenas este 21 de febrero, Mercedes Alvarado, nueva directora de la FIL Minería, se presentó en “Jocus Pocus” en donde reafirmó su apego por la gestión cultural, ademas de adelantar que la FIL Minería tiene una programación basada en presentaciones de libros diarias sumado a talleres sobre lectura, escritura, ilustración y acuarela, estos a realizarse de manera gratuita el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo desde las 12 del día.

Entre las presentaciones editoriales de corte infantil en la feria destacan este jueves 26 “Caperucita roja” de Triunfo Arciniega en el Libro Club a las 14 horas; el sábado los libros “In amoxtli in Tlatoa Petlatl. El libro con infinidad de palabras” de Isea Xospa, en el Salón Filomeno Mata a las 12 del día; “El barquillero” de Beatriz Berrocal Pérez, en el Foro Ceape a las 13 horas; y “15 consejos malvados para ser un adulto independiente con gustos bien demente”, en el Salón de Actos a las 15 horas, entre otros.

Y, el domingo 1 de marzo la presentación de la “Colección Xoc Na”, en el Auditorio Cuatro a las 11 horas; “Física cuántica para niños” a las 12 del día en el Salón de la Academia de Ingeniería; “Huérfanos” de Andrés Acosta, en el Salón El Caballito, a las 12 del día; y “Relatos del sombrero de Jocus Pocus” a las 12 del día en el Salón de Firmas, entre otros.

La programación infantil de la FIL Minería que se ubica en el Palacio de Minería en Tacuba #5 en el Centro Histórico, se puede ver en https://filmineria.unam.mx/para-infancias.