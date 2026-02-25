Muere Jordan James Parke, influencer que gastó miles de dólares para parecerse a Kim Kardashian

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jordan James Parke, el influencer británico que se sometió a varias cirugías estéticas para parecerse a Kim Kardashian, fue hallado sin vida el pasado 18 de febrero.

El cuerpo del llamado “rey de los labios” o “Ken Kardashian” fue encontrado en el complejo residencial Lincoln Plaza, en el barrio exclusivo de Canary Whaft, en Londres, Inglaterra.

De acuerdo con medios internacionales, las autoridades recibieron una llamada para reportar un hombre inconsciente al interior del inmueble. Tras la notificación, cuerpos de emergencia arribaron al sitio, pero el joven ya no contaba con signos vitales.

La muerte del creador de contenido fue confirmada por su hermana, Sharnelle Parke, a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía en la que aparece Jordan comiendo con su familia.

Con un mensaje emotivo, Sharnelle recordó a su hermano como una persona “hermosa, divertida y asombrosa”. También mencionó que, tras su muerte, podrían publicarse algunos “mensajes desagradables”, los cuales resaltó que serían falsos.

“Jordan, no tengo palabras para explicar la tristeza y el dolor que sentimos. Eras nuestro mejor amigo. ¡Nuestro mundo entero, nuestro todo! ¡Te amamos más que a nada en el mundo! Simplemente no hay palabras para expresar lo agradecidos que estamos de haberte tenido en nuestras vidas. El mundo se siente tan vacío sin ti… y no sé cómo vamos a seguir”, escribió.

Una muerte “inexplicable”

La Policía Metropolitana de Londres calificó su muerte como “inexplicable”, debido a que se desconoce la causa real de su deceso. Por ahora están a la espera de los resultados de la autopsia.

Un portavoz de las autoridades indicó que el influencer de 34 años pudo haberse sometido recientemente a una nueva intervención quirúrgica, lo que podría ser un indicio sobre su fallecimiento.

Como parte de la investigación, dos días después del hallazgo de su cuerpo, un hombre de 43 años y una mujer de 52 años fueron arrestados como sospechosos de homicidio involuntario, según información de las autoridades londinenses.

Sin embargo, poco tiempo después ambos fueron liberados bajo fianza, por lo que continúan las indagatorias para esclarecer los hechos.

¿Quién era Jordan James Parke?

Originario de Dudley, West Midlands, Jordan James Parke logró posicionarse en redes sociales por su drástica transformación física para parecerse a Kim Kardashian.

En diversas entrevistas, el influencer británico afirmó haber gastado alrededor de 150 mil dólares en procedimientos estéticos, comenzando cuando solo tenía 19 años.

Hasta antes de su muerte, Parke se sometió a más de 50 cirugías plásticas, entre ellas rinoplastias, liposucciones, implante de mentón, cirugía de párpados y levantamiento de glúteos brasileño.

Tras abrirse paso a la fama, participó en algunos programas televisivos como “Botched”, un reality show donde los participantes intentan corregir cirugías estéticas mal realizadas.

Jordan James Parke tenía su propia clínica estética y se definía como defensor de la cirugía plástica, aunque no contaba con un título que lo acreditara como cirujano.

Su nombre fue polémico en 2024, luego de que fuera detenido por su presunta relación con la muerte de Alice Webb, una madre de cinco hijos que falleció tras realizarse un levantamiento de glúteos brasileño líquido en una clínica administrada por Parke.