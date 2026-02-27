A 48 horas del concierto, fans de Shakira ya hacen fila en el Zócalo de la CDMX

El montaje del escenario para el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX. Foto: Niza Rivera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aún faltan alrededor de 48 horas para el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino –y el último en el marco de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran World Tour”–, y ya hay seguidores haciendo fila para ser de los primeros en la plaza mayor...

Luego de fechas en las ciudades de Tuxtla este sábado 21, Mérida este martes 24, y la última fecha que realizará en el Estadio GNP la noche de este viernes 27, la cantautora realizará una presentación extraordinaria en nuestro país este domingo 1 de marzo a las 20:00 horas en un show pagado por Grupo Modelo en el marco de su 100 aniversario de fundación (con coordinación logística y de seguridad por parte del gobierno capitalino), en el que ya hay algunos fanáticos haciendo fila en el Zócalo.

El primer video es del usuario Esau Prado en Instagram, un joven seguidor de Shakira que presume haber asistido a al menos 11 conciertos de la colombiana en nuestro país durante las fechas que realizó en 2025, y quien compartió un video desde su cuenta en el que dice ser el primero en la fila colocada frente a avenida Madero.

En la toma del fanático se alcanzan a ver los trabajos en el Zócalo como parte del armado del escenario para el show de este 1 de marzo.

El concierto contará con megapantallas a los costados del escenario principal y en calles del primer cuadro del Centro Histórico –como Avenida 20 de noviembre–, además de otras alternativas colocadas en la explanada de la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

En otra opción, la cuenta YouTube de Shakira compartirá cuatro canciones de la presentación: “Pies Descalzos”, “Antología”, “Día de Enero”, y el nuevo sencillo “Algo tú”.

Esta será la segunda ocasión en que Shakira se presenta en el Zócalo capitalino. La primera vez fue como parte del Tour Fijación Oral en mayo de 2007, cuando reunió a 210 mil personas.

El récord hasta ahora lo tiene Los Fabulosos Cadillacs, que en 2023 sumaron a 300 mil personas en el Zócalo, seguido de Paul MacCartney en 2012 que reunió a cerca de 250 mil personas, según números del gobierno capitalino, por lo cual ante la expectativa de Shakira en el marco de una de sus giras más exitosas se espera que llegue a los 350 mil asistentes este domingo.

Recomendaciones para los asistentes

Entre las recomendaciones del Gobierno de la CDMX para asistir al concierto de Shakira están llegar con anticipación (el show comienza 20:00 horas), portar calzado cómodo, ubicar rutas de evacuación, no ingresar con bebidas alcohólicas, no portar botellas de vidrio o metal, no introducir bolsas voluminosas, y no objetos punzocortantes, hieleras, latas, aerosoles, pirotecnia, sillas, ni mascotas.??

Sí se permitirá pasar a la plaza mayor con bolsas de mano pequeñas o cangureras, binoculares, teléfonos celulares y/o baterías externas, impermeables y chamarras.