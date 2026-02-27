Concierto gratis de Shakira en el Zócalo: cómo surgió y quién lo financia

Autoridades capitalinas confirmaron detalles logísticos y de seguridad para la próxima presentación de Shakira en el Zócalo.. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 1° de marzo de 2026, en un evento especial organizado junto con patrocinadores y autoridades locales. La presentación se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución a partir de las 20:00 horas, con acceso abierto sin necesidad de adquirir boletos. El anuncio fue publicado por la artista en sus cuentas oficiales en redes sociales y ha sido confirmado por diversas fuentes de entretenimiento en México.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Shakira informó que este espectáculo no tendrá costo para el público asistente. Indicó que la decisión responde a un acto de agradecimiento hacia sus seguidores en México y forma parte de las celebraciones del centenario de Grupo Modelo, empresa cervecera que funge como patrocinador principal del evento. Las autoridades de la capital mexicana señalaron que no se erogará dinero público para financiar el concierto; su participación consistirá en coordinar aspectos logísticos y de seguridad para el uso del espacio público.

La cantante resaltó en su mensaje que México ha sido un país clave en su trayectoria artística y que este concierto representa una puerta abierta para reunir a su audiencia en un espacio emblemático de la ciudad. El evento se sumará a su actual gira internacional, que ya ha tenido fechas con alta asistencia y ventas completas en distintas ciudades. La presentación en el Zócalo está programada como una extensión de ese ciclo de conciertos.

Razón del concierto y financiamiento del evento

El motivo central para ofrecer este concierto sin costo al público responde a la celebración de los 100 años de Grupo Modelo en México. La compañía gestionó y financiará el evento como parte de sus actividades conmemorativas en el país.

De acuerdo con información difundida por medios nacionales, la empresa asumirá los costos relacionados con producción técnica, escenario, sonido, iluminación y operación general del espectáculo. Con este esquema, el gobierno capitalino no cubrirá honorarios ni gastos de montaje.

Shakira agradeció públicamente a Grupo Modelo por hacer posible la presentación en el Zócalo, uno de los puntos más representativos de Ciudad de México. En su mensaje, también destacó el vínculo que mantiene con el público mexicano desde el inicio de su carrera internacional.

Contexto histórico de Shakira y eventos gratuitos en México

Esta no será la primera vez que Shakira se presenta de forma gratuita en el Zócalo de Ciudad de México. En 2007, durante su gira "Oral Fixation Tour", la cantante ofreció un concierto en el mismo espacio que reunió a miles de asistentes.

El regreso a este sitio ocurre tras una serie de presentaciones en México dentro de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". En distintos recintos del país, la artista ha registrado alta demanda de entradas.

Medios nacionales han señalado que el formato gratuito en el Zócalo amplía el acceso a personas que no suelen asistir a conciertos en estadios o arenas con costo.

Logística y operación del evento

Para el desarrollo del concierto, autoridades capitalinas y organizadores informaron que:

Se implementarán cierres viales temporales en calles del Centro Histórico.

Se coordinarán rutas alternas para transporte público y circulación vehicular.

Habrá despliegue de elementos de seguridad en accesos y zonas aledañas.

Se instalarán pantallas gigantes fuera del primer cuadro de la plaza.

Se habilitarán módulos de atención médica y puntos de hidratación.

Protección Civil realizará supervisiones preventivas desde horas antes del inicio.

Funcionarios de la ciudad indicaron que el acceso será libre y dependerá del aforo permitido en la plancha del Zócalo y calles cercanas.