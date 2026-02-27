De Haití al Museo del Estanquillo: F-MACK y la resistencia del Jazz en el corazón de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Jazz encontró un espacio en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, el Museo del Estanquillo. Un escenario íntimo y cercano, fue el ambiente perfecto para el concierto de F-MACK, artista haitiano con una sola filosofía por seguir: compartir la música y la cultura.

“It´s all about the music” (“Todo se trata de la música”). Esa es la frase que recalcó F-MACK, quien llegó a México desde 2018 con un objetivo: cumplir su sueño y construir una nueva vida.

Como símbolo de migración e identidad, el cantante se presentó en la terraza del recinto cultural. Entre aplausos, risas y ritmos, el espectáculo cautivó al público presente, porque más allá de un concierto, fue un lugar para transmitir emociones.

Cada espectador fue una pieza clave en la armonía de la experiencia sonora. Con dinámicas de canto y movimiento, los asistentes le dieron otro sentido al repertorio, convirtiéndose en protagonistas del mismo.

“Esa es la filosofía del proyecto, es conectar con el público. Si el público no está feliz, pues no hay show”, dijo F-MACK a Proceso.

La velada, enmarcada en la segunda Noche de Museos del año, fue el resultado de una coordinación entre el Museo del Estanquillo y Tijuana Jazz Society, un colectivo que busca mantener a la vanguardia el ecosistema del género, iniciado por la comunidad afroamericana de Nueva Orleans a finales del siglo XIX.

Natalia Velázquez, directora del colectivo, explicó que el Jazz es mucho más que música; es "como un faro, una estrella del norte" que persiste a pesar de ir contra la corriente. Además, recordó que su labor ha sido fundamental para reunir una comunidad musical que, tras la pandemia, quedó fragmentada y carente de apoyos.

Ante este panorama, Tijuana Jazz Society se ha comprometido en elevar el circuito del Jazz en lugares como Ciudad de México, Baja California, Morelia y Guadalajara, además de colaborar con la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco), en el marco del Día Internacional del Jazz, celebrado el 30 de abril.

Desde Haití para México: el proceso de F-MACK

Bajo la mirada de la colección de Carlos Monsiváis, un intelectual que veía en el Jazz un reflejo de su propio pensamiento literario, F-MACK desplegó un abanico de funk, R&B, blues, electrónica, gospel, soul y Jazz.

El clímax llegó con la interpretación de baladas románticas, donde la voz del haitiano reconstruyó temas como "La nave del olvido", del icónico José José, conectando emocionalmente con un público mexicano.

Otra interpretación fue su tema titulado “Ahuevo”, una controversial canción que nació de su primer contacto "superficial" con México y que ahora representa su profunda conexión con los modismos y la cotidianidad del país que lo adoptó: “Esa canción era como yo entendía este país al inicio, lo que representaba para mí”.

F-MACK, lleva consigo la dualidad de quien fue en su país natal y en quien se ha convertido en tierras mexicanas. "Sin México yo no estaría hoy, mi carrera no tendría lugar”, confesó el cantante en entrevista con este medio, subrayando que su labor es una respuesta social para quienes esperan una señal de que es posible triunfar sin importar dónde se nazca.

Pese a su optimismo, reconoció que fue un proceso bastante complejo y que las oportunidades dependen del contexto de cada persona. En su caso, el reto principal fue enfrentarse a una nueva cultura y tener que adaptarse:

“No fue fácil para nada. Tenía que adaptarme, hablando, respetando, observando, aprendiendo y guardando lo que son mis valores, así como aprender valores que yo veo aquí. (...) Esa es la base de todo, y tener la mente abierta, entender que aquí la gente piensa así”, sostuvo.

F-MACK se ha presentado en escenarios como el Vive Latino y Electric Daisy Carnival (EDC). Además, obtuvo reconocimientos internacionales como “Revelación del Año” en el festival Les Escales, en Francia, tras consolidarse como una de las voces más innovadoras de la música contemporánea.

Aunque el repertorio de este 25 de febrero fue un viaje emocional que conectó las raíces haitianas con el imaginario nacional, detrás del brillo del escenario, el Jazz en México sigue atravesando una crisis de desconexión social y falta de apoyo institucional.

La resistencia que mencionan tanto Natalia Velázquez como F-MACK no es retórica, sino que se trata de una lucha diaria por encontrar espacios de difusión fuera de los circuitos comerciales.

El Jazz, "un motor para la unidad y el diálogo" según la Unesco, encuentra en voces como la de F-MACK una vigencia necesaria: la música como el único símbolo de resistencia que se niega a morir en medio del caos y del olvido.