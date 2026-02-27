Trabajadores del Imcine anuncian paro y los académicos del CCC denuncian malas condiciones laborales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un comunicado, trabajadores del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), bajo el esquema de honorarios, anunciaron que iniciarán un paro total de labores a partir del 1 de marzo, esto debido a la falta de certeza laboral y presuntos retrasos en procesos administrativos que afectan sus condiciones de trabajo.

En la misiva, difundida el jueves 26 de febrero, el personal señaló que la medida responde a la ausencia de contratos formalizados para el presente ejercicio fiscal, así como a la falta de claridad sobre pagos y continuidad de proyectos estratégicos vinculados a la producción, preservación y promoción cinematográfica.

Además, indicaron que el esquema de honorarios ha generado condiciones de vulnerabilidad laboral, al no contar con prestaciones ni estabilidad, pese a desempeñar funciones sustantivas dentro del instituto. Añadieron que la incertidumbre impacta directamente en la operación de convocatorias, apoyos a creadores y actividades de difusión del cine nacional.

Ese cese de actividades se realizará “mientras el instituto no garantice la seguridad del salario del personal de capítulo 3000, así como la creación de mesas de diálogo para regularizar las demandas que se han enunciado”, asimismo, en el documento se indicó que a los trabajadores les interesa tener un diálogo asertivo que les brinde certidumbre, “también nos interesa encontrar soluciones prontas a este retraso a nuestras contrataciones”.

El pliego va dirigido a la dirección de Imcine, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Cultura federal, además piden: “El pago urgente y retroactivo a todos los trabajadores que llevan desde el 1 laborando

sin contrato, contratación indefinida e inmediata, así como el reconocimiento a la especialización del personal, reconocimiento de la antigüedad laboral, sueldos proporcionales a las actividades que los trabajadores y las trabajadoras realizan, espacios y medios para llevar a cabo las actividades diarias laborales”.

Los trabajadores hicieron un llamado a las autoridades culturales y al Gobierno de México para establecer una mesa de diálogo urgente que permita regularizar su situación contractual y garantizar la continuidad operativa de la institución.

Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial sobre las demandas planteadas, ni sobre las posibles afectaciones que el paro podría generar en los programas y convocatorias en curso.

En tanto, docentes agrupados en la Coalición de Trabajadores Académicos del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) en otro comunicado, expresan las malas condiciones laborales: Ausencia de seguridad social (IMSS a Infonavit), falta de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, nulo reconocimiento de antigüedad y/o estabilidad laboral y retrasos en pagos y vulnerabilidad contractual.

Incluso, señalaron contradicción del discurso del gobierno sobre el plan integral para fortalecer la industria cinematográfica, frente a la situación laboral de su base de trabajo.

“En un México donde recientemente se anunció el Plan Integral de Apoyo al Cine Nacional que contempla financiamiento a la formación, producción, exhibición y preservación de la industria cinematográfica nacional, resulta indignante que no se contemple el aumento en la carga de trabajo que esto significa para los trabajadores de las instituciones culturales y de cinematografía”.

Así los trabajadores del Imcine y los docentes del CCC se suman a las exigencias laborales de los trabajadores de la Cineteca Nacional.