Divulgación científica desde el entretenimiento en el libro “Preguntas que no te dejan dormir”. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El creador del canal científico de YouTube “El robot de Platón”, que reúne a más de 3 millones de suscriptores, Aldo Bartra (Trujillo, Perú, 1981) publicó un nuevo libro titulado “Preguntas que no te dejan dormir”, editado por Penguin Random House, donde convierte datos complejos en historias memorables, además, informa y divierte.

El también comunicador social y divulgador científico en internet, desde 2013, convierte la ciencia en una aventura accesible y emocionante para millones de hispanohablantes. En entrevista por teléfono, Bartra, quien reside en Nueva Zelanda, platica cómo surge este volumen de 208 páginas:

“Como se sabe mi canal es básicamente de ciencia e intento hacer la ciencia entendible al resto del público. Eso lo hago desde hace casi ya más de diez años en mi canal, donde existe una sección que se llama ‘Preguntas que no te dejan dormir’ y se me ocurrió crear un libro basado en ese espacio. Algunas preguntas están en el canal, pero otras no. Son interrogantes curiosas y cualquier persona puede entenderlas, están hechas para todo el público”.

¿Existe algo más caliente que la lava?, ¿podría la Tierra tener un segundo sol?, ¿Qué tan posible es desaparecer en un agujero negro? y ¿cómo sería nuestro mundo si no existiera la luna?, a partir de dudas como éstas el autor construye respuestas con explicaciones accesibles.

El comunicador social, quien además ha publicado “Sabor cósmico (y otras ficciones)”, “Guía del internauta” y “El robot de Platón-Mitos espaciales”, estudió ingeniería en la Universidad Nacional de Trujillo y ciencias de la comunicación en la Universidad de San Martín de Porres de Lima.

-¿Cómo escogió las preguntas que no dejan dormir para el ejemplar?

-Normalmente lo que hago en el canal es leer los comentarios de cuando saco algún tema específico. Hay mucha gente curiosa que me hace preguntas muy interesantes, a veces muy comunes, pero otras no tan comunes. El libro posee premisas que no son tan comunes realmente, que no se puede encontrar casi la información al respecto. Eso es lo que he intentado realizar, que no sean preguntas tan básicas, que puedan enseñar en el colegio o la universidad. Son interrogantes que cuesta mucho encontrar alguna respuesta.

-¿Qué tan complicado es escribir un libro como éste para un público en general?

-En inglés, divulgación científica es lo que se llama popular science, ciencia popular, y se trata de hacer accesible la ciencia al público, la ciencia no tiene por qué ser extraña, ni ser complicada, ni darse a conocer con tecnicismos, ni nada complicado. Debería ser clara para que la gente no le tenga esa desconfianza que suele tenerle muchas veces porque no está bien difundida.

“Lo que intento es crear este tipo de iniciativas como el canal y los libros que publico para acercar más a la gente a la ciencia y demostrar que puede estar al alcance de todos. Si no se es científico, no quiere decir que no pueda entender conceptos”.

-Entonces, ¿qué puede aportar en este momento esta publicación?, cuando cada vez los gobiernos apoyan menos a la ciencia.

-Eso del financiamiento es un gran problema. Trato con los libros que la gente no desconfíe de la ciencia, porque en la pandemia nadie confiaba porque no conocen el trabajo de los científicos. También deseo inculcarles a las

personas que verifiquen la información que se ofrecen en internet, incluso en los medios informativos. De un logro científico, hay que tener mucha evidencia de algo. No porque salga un estudio quiere decir que sea cierto. La ciencia no se deja llevar por expertos, sino por la evidencia. La mayor parte de las personas están en el limbo con respecto a la ciencia y ese es mi objetivo: Acercarlos de alguna manera. Obviamente en este volumen no explico todos esos procesos, pero al menos es una forma de que se acerquen.

-Se le debe creer a la ciencia, igual obedece al mercado, el cual quiere imponer o manipular, ¿qué me puede decir de eso?

-No voy a negar que en ese medio existe igual corrupción. Es cierto que salen algunos estudios que favorecen compañías, pero al final se termina sabiendo. Hay bastantes filtros y se intenta perfeccionarlos constantemente.

-Su canal en YouTube lo ven más de 3 millones de suscriptores. ¿Cómo es para usted eso?

-Ha sido una experiencia increíble. En primer lugar, porque no esperaba llegar a tanto público. Tenía un trabajo aparte y lo hacía en mis ratos libres, pero lo construí en un tiempo en el que no había canales de divulgación científica en español. Lo hice también inspirado en los canales de divulgación científica de habla inglesa que sí había en esos momentos y me gustaban mucho, y me preguntaba ¿por qué no hay ese tipo de contenido?”.

“Es decir, se trata de que una persona esté hablando de ciencia como si se lo contara a alguien de manera apasionada, que realmente lo disfrute y no sea un documental aburrido, sino otro tipo de formato. Veía en esa época que proliferaban mucho los canales de misterio y conspiraciones, y se metían también en el ámbito de la ciencia y desinformaban. Y decidí crear un canal. Fue un conjunto de factores que me empujaron a hacerlo y también porque

siempre me ha gustado enseñar. En el colegio a mis amigos que no sabían bien sus lecciones, les ayudaba”.

Al final, dice convencido que la ciencia debe ser a favor de la humanidad: