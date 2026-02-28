Shakira en el Zócalo: cómo ver el concierto gratis en vivo sin estar entre multitudes en CDMX

Shakira se presentará en el Zócalo de CDMX bajo un esquema especial de organización.. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México este 1 de marzo de 2026, un evento que prevé reunir a miles de personas en la Plaza de la Constitución. La presentación se realizará en el marco de la conmemoración por los 100 años de operación de Grupo Modelo en México, empresa cervecera que financia el espectáculo como parte de sus actividades institucionales.

Ante la alta afluencia esperada, autoridades capitalinas y organizadores confirmaron que existen alternativas para quienes deseen seguir el espectáculo sin permanecer en la zona central o para quienes buscan evitar aglomeraciones.

El concierto está programado para iniciar a las 20:00 horas y se integra como una fecha especial dentro de su actual gira internacional. Al tratarse de un evento abierto y sin boletos, se espera la llegada de asistentes desde diferentes puntos del país, por lo que se han definido distintas opciones para ver o seguir la presentación.

Lo que debes saber antes del concierto de Shakira en el Zócalo

Fecha: 1 de marzo de 2026

Hora de inicio: 20:00 horas

Acceso: libre, sin boletos

Lugar: Plaza de la Constitución, Centro Histórico de CDMX

Patrocinador: Grupo Modelo, en el marco de su centenario en México

Evento financiado con recursos privados

Pantallas en zonas alternas para seguir el concierto

Autoridades de la Ciudad de México informaron que se instalarán pantallas gigantes en puntos cercanos al Zócalo para ampliar la visibilidad del espectáculo y distribuir mejor a los asistentes. Estas áreas permitirán seguir el concierto sin necesidad de ubicarse frente al escenario principal.

El objetivo de esta medida es facilitar la movilidad en el Centro Histórico y reducir la concentración de personas en un solo punto. Personal operativo y elementos de seguridad coordinarán el flujo de personas en calles aledañas, mientras se habilitan espacios con audio y transmisión en tiempo real.

Las autoridades recomendaron llegar con anticipación a quienes planeen acudir a estas zonas alternas, debido a que el acceso seguirá siendo libre y dependerá de la capacidad disponible en cada área.

Transmisión digital para ver el concierto desde casa

Otra alternativa para quienes no deseen acudir al Centro Histórico será la transmisión digital del concierto. La presentación podrá seguirse a través de las plataformas oficiales de Shakira y canales digitales asociados al evento, según información difundida por la artista y organizadores.

La transmisión en línea permitirá que seguidores dentro y fuera de México sigan el espectáculo en tiempo real. Esta opción también está dirigida a personas que prefieren evitar largas filas o permanecer en espacios con gran concentración de público.

Especialistas en movilidad urbana señalan que eventos masivos en el Zócalo suelen generar cierres viales y cambios en rutas de transporte público, por lo que seguir el concierto desde casa se presenta como una alternativa para quienes buscan evitar traslados complejos en el Centro Histórico.

Recomendaciones para quienes decidan asistir

Protección Civil y autoridades locales anunciaron que se desplegarán operativos de seguridad y atención médica durante el evento. Entre las recomendaciones para quienes sí acudan se encuentran mantenerse hidratados, ubicar rutas de salida y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

También se aconseja considerar que el acceso es libre y que no existe un sistema de boletaje, por lo que el ingreso dependerá del aforo disponible en la plaza y zonas cercanas. En conciertos anteriores realizados en el Zócalo, la asistencia ha superado las expectativas iniciales, lo que ha provocado largas esperas para ingresar.

Las autoridades indicaron que se implementarán cierres viales temporales y ajustes en la circulación vehicular en calles del Centro Histórico, por lo que recomendaron revisar rutas alternas y utilizar transporte público cuando sea posible.

Un concierto en el marco del centenario de Grupo Modelo

La presentación de Shakira en el Zócalo se realiza como parte de los festejos por los 100 años de Grupo Modelo en México. Bajo este esquema, la empresa cervecera asume los costos de producción, escenario, sonido e infraestructura, mientras que el Gobierno de la Ciudad de México coordina el uso del espacio público y el operativo de seguridad.

Con estas opciones, los seguidores de la artista podrán elegir entre asistir directamente al Zócalo, ubicarse en áreas alternas con pantallas o seguir la transmisión en línea, dependiendo de sus preferencias y condiciones de movilidad.