¡Boicot a Melania!: documentalista propone no ver el millonario documental de la esposa de Trump

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump en el estreno de su documental "Melania" en el Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Foto: ap

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Conocida por sus documentales de corte social, Alejandra Islas (Ciudad de México, 1957) escribió en su facebook respecto al millonario documental “Melania”, que sigue a la esposa de Donald Trump en los días previos a la toma de posesión y que se encuentra en la cartelera de México desde el pasado 29 de enero con un fracaso en la taquilla:

“Yo no veré ‘Melania’. ¡Boicot a ‘Melania!...’”.

Cabe destacar que en los primeros dos días de cartelera de “Melania” se registraron sólo 427 espectadores en todo México. Según datos oficiales de Comscore, proporcionados a través de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, el filme se distribuyó en 82 pantallas, lo que significa que en promedio únicamente cinco personas asistieron por cine, lo que se traduce en apenas poco más de dos boletos pagados por día por cada sala.

Islas, guionista, editora y productora, ha sido premiada internacionalmente. Es egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dirigido documentales y series para la televisión cultural. Hacia el 2006 impulsó la creación del Festival de la Memoria en Morelos, especializado en la promoción del cine documental iberoamericano. Además, es cofundadora de la Cooperativa de Cine Salvador Toscano y de la Asociación de Documentalistas de México.

También es docente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entre su filmografía están “Grandes maestros del arte popular”, “Pablo O’Higgins”, “El caso Molinet”, “Tina Modotti”, “El círculo eterno, Eisenstein en México”, “Muxes: auténtica, intrépidas, buscadoras de peligro”, “El albergue” y “La luz y la fuerza”.

Molesta, destaca en su red respecto a “Melania”:

“Cuarenta millones de dólares invirtió Jeffrey Bezos en la producción, el documental que exhibe la vida de oro de la exmodelo esloveca comprada por el dictador yanki.

“El director de este instrumento de propaganda es Brett Ratner - maquilador de varios largometrajes de ficción como “Xmen” y “Rush hour”-, quien aparece en los documentos desclasificados de los ‘Archivos Epstein’. En pleno Me Too fue denunciado por abusos contra mujeres, pero huyó a Israel, donde se hizo amigo de Netanyahu y otras ‘celebridades’. Volvió impune a Estados Unidos, donde su amigo Trump lo eligió para realizar el que quizá sea el ‘documental’ más caro de la historia.

“Además, para su promoción, Amazon invirtió 35 millones de dólares más. El producto ha sido duramente criticado, pero los amigos y socios de Trump esperan que esta basura sea un éxito en Prime video”.

Por lo pronto en México no interesa. A nivel mundial se lanzó en 3 mil pantallas.