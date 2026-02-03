El retorno musical de Ed Maverick con la gira “La nube en el jardín”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El chihuahuense Ed Maverick hizo soñar a una generación prepandemia con el tema ‘Las fuentes de Ortiz’, con la cual recordó al público la potencia de la melancolía y el crecimiento de la escena indie latina, y aunque por momentos pareció ser un artista de ‘one hit wonder’, el joven cantautor regresa recargado con la gira “La nube en el jardín” 2026.

El tour que da continuidad al disco homónimo tiene una agenda en el primer cuatrimestre del año con extensión de norte a sur en la República Mexicana, y fechas recientemente añadidas:

El 27 y 28 de febrero en Chihuahua (Teatro de Los Héroes), 5 y 6 de marzo en Veracruz (Foro Boca), 13 de marzo en Oaxaca (Teatro Macedonio Alcalá, 18 de marzo en Toluca (Teatro Morelos), 20 de marzo en Puebla (Auditorio CCU), 22 de marzo en Mérida (La Isla), 26 de marzo en San Luis Potosí (Teatro de la Paz), 31 de marzo en Tijuana (Cecut), 8 y 9 de abril en Querétaro (Teatro Metropolitano), y 11 de abril en León (Teatro Manuel Doblado) con disponibilidad vía www.eticket.mx.

El álbum “La Nube en el Jardín" (2024) se concentra como el crecimiento musical de Maverick tras su lanzamiento y algunas presentaciones en vivo en 2025, de manera que la gira es una continuación de su último recorrido por escenarios teatrales.

El cantautor –que alcanza en plataformas como Youtube 2.57 millones de suscriptores– se ha caracterizado por el color de su voz y melodías melancólicas, con reconocimiento de la crítica desde el lanzamiento del EP debut “Mix pa’ llorar en tu cuarto” (2018) que lo catapultó a la fama y del cual se desprende el sencillo “Fuentes de Ortiz” (con 512 millones de visualizaciones en YT), tras lo cual siguieron las producciones “Transiciones” (2019) y “Eduardo” (2021).

Desde su lanzamiento Maverick ha obtenido diversos reconocimientos musicales como la Luna del Auditorio Nacional por ‘Artista Revelación (2019); un Grammy Latino (2021) por su colaboración en el álbum El Madrileño de C. Tangana; y el Premio Odeón a la Mejor Canción Alternativa (2022).

De ahí que el disco “La Nube en el Jardín” lo consolida como una de las principales voces de la escena indie latina. Además, la gira sucede un mes y medio después de que estrenara el documental ‘La Nube En El Jardín. En Vivo desde La Sala Nezahualcóyotl’ en el marco del Festival Internacional de Cine de Los Cabos.