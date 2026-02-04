Chetes alista relanzamiento del disco "Blanco fácil"; dos décadas de rock alternativo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos décadas del lanzamiento de “Blanco Fácil”, uno de los discos más influyentes en el rock alternativo en español de los años 2000, el cantante y compositor Luis Gerardo Garza, mejor conocido como Chetes, ofreció una conferencia de prensa este 4 de febrero, para celebrar el álbum que marcó un precedente en su carrera artística, y cuya vigencia sigue presente en las nuevas generaciones.

“Blanco Fácil”, publicado en 2006, consolidó el inicio de Chetes como solista tras su salida de Zurdok, banda de la Avanzada Regia, un influyente movimiento musical surgido en Monterrey a finales de los años 90, donde agrupaciones icónicas como Control Machete, Plastilina Mosh, El Gran Silencio, Kinky y Jumbo, fusionaron rock, hip-hop, ska y electrónica.

En aquel momento, el álbum de Chetes fue recibido como una interesante propuesta, aunque arriesgada, por su reciente partida de Zurdok y su apuesta por canciones más personales, alejadas de la presión comercial.

“Es el primer álbum con el que pude expresarme a mi manera y con el que tuve mayor reconocimiento, entonces para mí es un antes y un después (…) tenía mucho que decir musicalmente, quería expresarme de forma diferente. (…) Como solista puedes hacerlo y tener esta libertad de no preguntar y hacer lo que quieres (…) entonces agarré el valor”, indico Chetes durante la conferencia, realizada en el Auditorio Universal Music México.

El cantante regio recordó que, cuando grabó el disco, atravesaba una etapa de transición personal y creativa, lo que le permitió explorar y compartir la música de manera más profunda, influenciado por el sonido estadunidense, el rock de los años 60 y bandas alternativas en español.

También reveló que con el nombre del álbum se refería a él mismo, ya que tras dejar Zurdok, se sintió como un “blanco fácil” ante la crítica:

“Es como me sentía en ese entonces, que iba a ser criticado por hacer un disco como solista. Siempre en separaciones de bandas pasa esto de que te señalan y dicen ‘es tu culpa’, entonces yo me sentía algo así”.

En el contexto de la nueva industria musical, donde el disco compacto ha perdido relevancia, Garza opinó de manera positiva, asegurando que los formatos actuales han cambiado “para mejor”:

“Ahorita llegamos a todo el mundo de forma inmediata y la gente puede elegir si comprarlos en físico”.

A lo largo del evento, Chetes mencionó la relevancia de canciones como “Completamente”, “Poco a Poco” y “Regresa”, que, con el paso del tiempo, se han mantenido vigentes entre audiencias de distintas generaciones.

Al respecto, el artista subrayó la necesidad de sacar la “música del corazón” sin dejarse llevar por los sonidos de moda, para crear una conexión duradera con el público:

“Si lo haces con ese sentimiento de querer hacerlo porque te emociona, siempre te vas a acercar con el público, en lugar de estar buscando repetir fórmulas o tratar de complacer a un público en específico porque nunca sabes a quién le llegará tu música, entonces trata de hacer algo que a ti te prenda”.

“Cuando son rolas universales, de amor y cosas personales, no pasan de moda. Además, si usas instrumentos más clásicos, técnicas de grabación más tradiciones, tiende a ser atemporal”, añadió.

Más allá del impacto que tuvo “Blanco fácil”, Chetes fue reconocido por su constante trayectoria dentro de la música en español, combinando rock, pop, y su estilo propio en solitario, alineado a lo que hoy se conoce como indie.

Además, su capacidad para actualizarse y colaborar con distintos artistas, también lo ha posicionado como uno de los músicos más emblemáticos de su generación, por lo que, durante la conferencia, Universal Music México le otorgó la certificación de oro y platino, en reconocimiento a las ventas y streams que ha tenido su disco.

A 20 años de “Blanco Fácil”, Chetes lanzará una versión remasterizada, con la colaboración de distintas figuras como Majo Aguilar, Natalia Jiménez y Denisse Guerrero, a fin de “conectar con un nuevo público” y mantenerse a la vanguardia en el rock mexicano.

Próximamente, el cantante presentará su relanzamiento en el festival Vive Latino, previsto para el 14 de marzo de 2026. Asimismo, dará un concierto en el Foro Tims de Monterrey, el 24 de abril, y en el C3 Stage de Guadalajara, el 18 de abril, como parte de la conmemoración del álbum que lo convirtió en una figura clave de la música contemporánea nacional.