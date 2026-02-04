FIL Minería anuncia nueva dirección; el 50 aniversario de Proceso estará en la programación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FIL Minería) llega a su 47 edición con Sonora como el estado invitado, el anuncio de Mercedes Alvarado como la nueva directora del encuentro; y Proceso en el programa como parte de sus 50 años de fundación.

Las actividades, a realizarse del 20 de febrero al 1 de marzo, se dieron a conocer en conferencia en el Palacio de Minería con presencia de Beatriz Aldaco Encinas, directora del Instituto Sonorense de Cultura; Víctor Manuel Rivera Romay, Jefe de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería; Mercedes Alvarado, nueva titular de la FIL Minería; e INBAL Miller, encargada de cultura en la alcaldía Cuauhtémoc.

El anuncio de la nueva titularidad se confirmó en el acto -con las plecas en la mesa de honor-, que advirtieron de la nueva directora, en sustitución de Fernando Macotela, quien en palabras de Rivera Romay "decidió retirarse" de la feria tras 25 años, y a quien se le dará un reconocimiento en esta edición por sus años de servicio.

Para este año se contará con una oferta de 550 sellos editoriales en 1500 m2, 1200 actividades culturales, entre las que destacan tres nuevos ciclos —Literatura en Lenguas Indígenas, Encuentros con Lectores y conciertos titulados "Sesiones en Minería"-, y más de 70 talleres para jóvenes e infancias.

Como parte de este programa se contempla una conferencia de Proceso, en el marco de los 50 años de su fundación (6 de noviembre de 1976), y el centenario de nacimiento de Julio Scherer (1926-2015), cofundador del semanario junto a Vicente Leñero (1933-2014). Esto el 21 de febrero a las 19 horas en el auditorio Bernardo Quintana de Minería.

En sus primeras palabras, la nueva directora, a quien se presentó como autora y gestora cultural con experiencia en la conformación de encuentros literarios, comentó que la feria entra en un proceso de transformación de cuatro ejes que se notarán en esta misma edición, basados en la tradición que representa la FIL Minería -madre de todas las ferias del pais-, digitalización, bibliodiversidad, y el fortalecimiento de la oferta cultural.

Respecto a las dudas de las editoriales presentes para esta edición, dada la salida del Fondo de Cultura Económica (FCE) hace dos años, comentó que regresaron algunas, y "otras más seguramente regresarán eventualmente".

En su propuesta cultural, Sonora como invitado, tendrá 90 actividades y más de 100 participantes, buscando dar a conocer un panorama multidisciplinario del arte y cultura de la región.

Entre los autores sonorenses invitados estarán Carlos Moncada Ochoa, Fernanda Ballesteros, Sylvia Aguilar Zéleny, Alfonso López Corral, Emilia Buitimea, Daniel Serrano y Selene Carolina Ramírez.

La programación

Este año, la FILPM "dará un giro" a la forma en que se rinde homenaje a los autores, mediante tres formatos como espacios de memoria viva, buscando incentivar una relación más cercana con el público asistente.

Entre estos destacan el centenario de nacimiento de los poetas Armida de la Vara y Jaime Sabines; la colocación de una exposición fotográfica en la escalinata principal del palacio, que celebrará los cumpleaños de figuras protagonistas de la literatura; y, un homenaje a los autores fallecidos en 2025 mediante un mural realizado por el ilustrador Augusto Moral, acompañado de una instalación que ofrecerá al público la oportunidad de llevarse consigo fragmentos de la obra.

También se recordó una nueva experiencia digital de la feria, mediante la App FIL Minería que estará disponible a partir de este 5 de febrero, que se encuentra renovada y permitirá la consulta y descarga de la programación, mapas, catálogo bibliográfico y directorio de expositores, -como Proceso había informado previamente-.

Alvarado aseveró que al tiempo de realizarse una evaluación de la última administración, como parte de todo proceso de renovación, los cambios en la FIl Minería se notarán en esta edición.

La programación completa de la FIL Minería se puede consultar en https://filmineria.unam.mx .