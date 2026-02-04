¿Qué es la cultura para los jóvenes? UNAM presenta su análisis socioantropológico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó el estudio socioantropológico “Cultura ¿qué es, dónde vive y cómo se consume?”, en donde advirtió que para los jóvenes la cultura no está solo en los teatros, auditorios o conferencias, sino en sus escuelas, las redes sociales y las pantallas.

El análisis suma a la discusión de especialistas a Proceso sobre la corta visión del tema en la Secretaría de Cultura federal.

Noticias Relacionadas Hacia 2026, una política cultural ajena a la realidad

Se trata de una investigación impulsada por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión y Políticas Culturales de la Coordinación de Difusión Cultural de la máxima casa de estudios, aplicada a 2940 estudiantes (de entre 15 y 19 años) de los nueves planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y cinco del Colegio de Humanidades (CCH).

El resultado lo presentaron en conferencia de prensa en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, Rosa Beltrán, titular de Cultura UNAM; Graciela de la Torre, al frente de la Cátedra Inés Amor; Alejandro León Suárez, de la Unidad de Desarrollo Institucional; y Germán Castellanos de Bitácora Social, quienes dieron a conocer que el estudio se entregó de manera interna en junio de 2025.

Ahí Beltrán recordó que “Cultura ¿qué es, dónde vive y cómo se consume?” extiende el concepto de cultura, no solo a cultura popular sino a otras formas, que incluye la oralidad en las escuelas:

“Como históricamente ha sucedido las juventudes hacen historia cotidianamente, incluyendo ahora el ámbito de lo digital que no es solo una herramienta sino un territorio en sí mismo. Lo que digo parece que no es novedad, pero se necesitaba un estudio que diera cuenta que para los jóvenes no hay diferencia entre la experiencia virtual y la presencial, y a veces que transitan de una a otra”

Aunque aseveró que la presencialidad siempre es importante, se dijo satisfecha con lo encontrado en el estudio en relación con lo realizado en lo que va de su gestión en Cultura UNAM, y que el punto clave es encontrar los “mecanismos de difusión” más apropiados para hacer llegar a los universitarios en las distintas actividades, ferias y encuentros que realiza su coordinación.

De la Torre, quien mediante dicha cátedra ha liderado otros resultados de importancia para el sector como “Museos e instituciones culturales en tiempos de pandemia”, “Para Salir de Terapia Intensiva” (ambas en el marco de la pandemia), la encuesta “Nuestro ecosistema cultural opina”, y de manera reciente el “Encuentro Internacional “¿Museo Artificial?: Explorando el futuro ético y creativo de los museos con IA”, comentó que el estudio es una oportunidad en distintos sectores, y de interés también desde las escuelas privadas que lo han solicitado:

“No pretende ser una manual para re-configurar la oferta cultural, sino pretende trazar un mapa para complementar el trabajo con la coordinación de Difusión Cultural en los diversos planteles”.

Castellanos abundó en la metodología en donde cada investigador (14 en total, divididos uno por plantel) convivió en cada centro efectuando ejercicios y diálogos para entender a la generación de entre 15 y 19 años, encontrando a jóvenes que ven en su contexto un “presente exigente”, un “futuro no lineal”, “incertidumbre” e “inmediatez como necesidad”.

Desglosó una generación con un “temperamento cultural relajado”, cuestionador, flexible pero pragmático, y autogestivo; y partir de ahí una división de la cultura como ‘estática’ (la programada en teatros), de intereses o hobbies, identitaria, y de expresión.

Mientras que León Suárez apuntó que los jóvenes remarcaron la necesidad de ‘encontrarse’ y ser partícipes de las actividades culturales:

“Los jóvenes no niegan la experiencia cultural, reconocen el valor de lo tradicional, el gusto adquirido, lo educado o académico pero quieren experimentar que su cultura también es valiosa (jam como evento performativo, rap, improvisación, etc); el estudio habla de una experiencia cultural fluida y anclada a lo digital como la vida misma, los jóvenes no ven un proceso de separación entre lo digital o la vida real, porque es el elemento de exploración para conocer, como a través de tutoriales…”

Remató:

“Nos encontramos con una generación crítica, autogestiva que no quiere ser receptores todo el tiempo, sino actores culturales. Una de las claves del estudio es apostar por el ‘encuentro’, y a partir de ahí me parece que la formación integral de la universidad ya no puede estar solo en la óptica de dictar una cátedra de literatura, cine, etc, sino de esos espacios con los de cooperación”.

“Cultura ¿qué es, dónde vive y cómo se consume?” se puede ver completo se puede ver en https://www.catedrainesamor.com/cultura-que-donde-como.

Una política ajena a la realidad

Los resultados de dicho estudio suman a la publicación del texto “Hacia 2026, una política cultural ajena a la realidad” (Proceso, Enero 2026), en donde especialistas culturales señalaron la corta dimensión del sector y “Cultura Comunitaria” desde la Secretaría de Cultura federal, en especial la visión de Carlos Lara, quien recordó que la 4T está lejos de entender cómo ha cambiado el consumo de la cultura en el país:

“En la pandemia se confinó el arte y la cultura. Pasó de algo coyuntural a algo estructura, es decir, el arte y la cultura en su estado digital… ya no en su ‘estado líquido’ que decía Zygmunt Bauman, o el francés Yves Michaud sobre la cultura en su estado gaseoso”.

“Yo diría diría que hay una cultura en estado digital, y si lo llevamos más allá, la cultura se ha ‘habitacionado’: hay gente que no sale pero aún así consume arte y cultura; sin embargo, las encuestas de cultura son anquilosadas, como ¿cuándo fue la última vez que fuiste al cine, al teatro a una exposición? No se ha entendido que seguimos con metodologías del siglo pasado”.