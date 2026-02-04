“Solo queremos una sede digna”: Aliria Morales, sobre el desalojo del Salón de la Plástica Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La artista Aliria Morales, integrante del histórico Salón de la Plástica Mexicana (SPM), confirma que están en diálogo con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) que se comprometió a brindarles una nueva sede, además de que buscarán una convocatoria de ‘Puertas abiertas’ para incluir a nuevos artistas.

Tras conocerse que la sede de Colima 196 en la colonia Roma Norte dejará de ser casa del SPM por un tema de no renovación de contrato por parte del propietario (se vence el 30 de abril próximo), y “no por adeudos”, la artista dijo a Proceso vía telefónica:

“Sí, hablamos en videoconferencia con el INBAL, estuvo Julio Carrasco (integrante del SPM) Gerardo Cedillo, coordinadora de Artes Visuales del instituto, y yo. Cedillo se portó muy amable aunque fue sorprendente saber que nos atendieron luego de que no nos hicieran caso por años, y que el año pasado no hubiera dinero ni para folletos.

“Quedamos en una nueva reunión la próxima semana, pues nos dijeron que estaban viendo nuevas sedes no muy lejos de la actual; quieren conocer nuestra forma de trabajo y ofrecí mi bitácora para que conozcan la convocatoria de ‘Puertas abiertas’ a nuevos artistas –situación que no sucede desde 2008–, esto es tan urgente como tener una sede para el Salón, porque sin nuevos pinceles el Salón de la Plástica está destinado a morir, así que se tiene que alimentar con nuevas miradas, es urgente e importante”.

El SPM se fundó el 16 de noviembre de 1949 y en su integración participaron artistas como Diego Rivera, Rufino Tamayo, Gerardo Murillo “Dr Atl”, Pablo O’ Higgins y la continuación de otros como Juan Soriano, Olga Costa y Leopoldo Méndez, teniendo a la fecha más de 300 miembros.

Morales, quien en estos días trabaja un proyecto pictórico a partir de la novela de Mariano Azuela, “Los de abajo” (1916), con una mirada contemporánea sobre los oficios y la situación social en México, comentó:

“El Salón de la Plástica estará hasta abril, entonces, debe haber un compromiso de un espacio, y de continuación del Salón con nuevos artistas, hace unos años hubieron propuestas e interesados pero nunca pasó nada porque nos comentaban que no era el momento; defenderemos también la necesidad de esto con la participación de curadores y especialistas, como fue en mi caso, pues es una decisión del mismo Salón, no del INBAL”.

“Nota informativa”

El tema surge luego de una “nota informativa” por parte del instituto en donde informó que el propietario del inmueble notificó al INBAL la no renovación del contrato de arrendamiento “por así convenir a sus intereses, no por adeudos”, se lee:

“El plano para desocupar el espacio vence el 30 de abril del presente año. En consecuencia el INBAL se encuentra en la búsqueda de un nuevo espacio que reúna las condiciones para resguardar y continuar con las actividades sustantivas de este recinto, el cual forma parte de su red de museos.

“Por su parte, Cecilia Santacruz, coordinadora del Salón de la Plástica Mexicana hasta finales del año pasado, ha iniciado su proceso de jubilación, el cual está avanzándotelas y se nombrar a u nuevo titular cuando los proceso administrativos lo permitan…”.