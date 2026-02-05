Zona MACO 2026, cinco días para 200 galerías; la fotografía como disciplina clave

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Zona MACO, considerada la plataforma de arte más grande de Latinoamérica y presente del 4 al 8 de febrero en el Centro Banamex, incluye 200 galerías y temáticas tan variadas como sus propuestas: experiencias humanas, revisiones artísticas, disidencias, migraciones, y cuestionamientos de poder.

Pese a momentos difíciles como la apertura de la galería Citco, que abrió sin obra por retrasos de llegada de sus piezas por la aduana mexicana –tema de discusión entre el sector que se ha agudizado en los últimos años–, la llamada "feria de ferias de arte" inició con sus secciones principales: Zona Maco México Arte Contemporáneo (subdividido en las áreas Sur, Arte Moderno y Ejes), Diseño (que incluye la sala ‘Emergente’), Salón del Anticuario, Foto y la reciente sección Zona Maco Forma.

Galerías como OMR, Alejandra Topete, Proyectos Monclova, RGR, Karen Huber, Patricia Conde, Galerie Nordenhake, presentan un enfoque en arte contemporáneo, moderno, diseño y fotografía.

En esta última disciplina destaca la primera vez en la feria de la española Galería Blanca Berlín, que ofrece un recorrido por las múltiples facetas de la foto en la escena contemporánea, desde la documental hasta su papel en instalaciones y técnicas mixtas, una disciplina que ha ganado espacio en las 22 ediciones de MACO.

La propuesta plantea un diálogo entre mujeres fotógrafas del entorno español, con un guiño a la fotografía femenina en Latinoamérica. Mediante este proyecto, la galería con sede en Madrid apostó por destacar la relevancia de creadoras en el ámbito de la imagen, cuyo protagonismo ha sido recientemente reconocido en el sector del arte contemporáneo internacional.

De esta manera se presentan Isabel Muñoz, Cristina García Rodero, Flor Garduño y Cecilia Paredes, consideradas fotógrafas consagradas y de premiada trayectoria, en diálogo con Soledad Córdoba, Linarejos Moreno, FLORE e Irene Zottola, de una generación híbrida en las artes visuales.

Se lee sobre la propuesta de Berlín:

“La realidad se transforma en sus obras en una construcción simbólica, poética y orgánica que establece un vínculo íntimo con el espectador.

“En los relatos de estas ocho creadoras se utilizan recursos y técnicas experimentales, haciéndonos reformular nuestra concepción de lo que es la fotografía y el arte en general y cuáles son los límites de la creatividad y la expresión visual”.

A este planteamiento se añade el “solo project” de Miguel Soler Roig, con la serie ‘En el ombligo de la Luna’, que brinda un homenaje a México desde la lente del fotógrafo español mediante el retrato del paisaje mexicano y sitios arqueológicos.

Y, en coincidencia con la exposición “Surreal, Rodney Smith”, que se encuentra en el Museo Franz Mayer (previamente reportado por Proceso), la galería Berlín también presenta una muestra de obras del destacado fotógrafo estadunidense.

La diferencia entre el Mayer y la galería española es que en la primera la selección es puramente blanco y negro, con composiciones elegantes que llevan a los asistentes al mundo surrealista de Smith, mientras que la de MACO es a color, ofreciendo nuevas capas narrativas, y un lenguaje visual como referencia de la foto contemporánea.

Con la amplia oferta artística en Zona MACO lo único que pesa es el acceso individual de 475 pesos por día (370 pesos para estudiantes e Inapam con credencial vigente), o mil 600 pesos por los cuatro días (mil 200 pesos con respectivos descuentos), ello sin contar pases de tour privado de mil 600 pesos que no incluyen el costo de entrada.