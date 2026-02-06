Fans de BTS protestan contra revendedores y Ticketmaster

Fans de la banda coreana BTS, conocidos como ARMY, protestan por el manejo de la venta de entradas para los próximos conciertos de la banda en la Ciudad de México. Foto: Eduardo Verdugo / AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Los fans de BTS no se quedaron solo con la desilusión de no conseguir boletos para las tres fechas de su gira mundial en México, el viernes por la tarde realizaron una manifestación contra los revendedores frente a una oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Durante la protesta, a la que asistieron decenas de fans, conocidos como ARMY, se escuchaban gritos de “¡Fuera Ticketmaster!” y “¡ARMY no revende, exige respeto!”.

La superbanda de K-pop, integrada por RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope, está de regreso con una gira mundial y lanzará un nuevo álbum el 20 de marzo titulado “Arirang”.

BTS se presentará en la Ciudad de México el 7, 9 y 10 de mayo, como era de esperarse, los boletos para el Estadio GNP Seguros, con capacidad para 65 mil asistentes, se agotaron en cuestión de minutos. Son las primeras presentaciones estelares del grupo desde que cumplieran con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur y a varios años de su gira Permission to Dance on Stage de 2021–22. En México, BTS debutó en 2014 y tuvo otras presentaciones en 2015 y 2017.

Se había anunciado que habría una preventa en enero para los titulares de la Membresía ARMY registrados en la plataforma de fans Weverse. De acuerdo con algunos de los manifestantes, en esta preventa se infiltraron revendedores.

“No alcanzamos un boleto, nos mandaron a las filas (virtuales) larguísimas”, dijo Beatriz Belmont, de 41 años, una madre de familia titular de la membresía. Belmont iba acompañada por su hija de 18 años y su hijo de 10 quienes la apoyaban. “Resulta que hay muchos revendedores con boletos mientras nosotros no tenemos ni uno”.

A la preventa para fans registrados siguió la venta general. En este caso los boletos también se agotaron y los fans señalaron que hubo cobros que no eran claros. También consideran que los precios en México son excesivamente altos en comparación con otros países, en el caso de BTS los boletos más baratos costaron mil 767 pesos mexicanos y los más caros 17 mil 782 pesos. La preventa y la venta general fueron realizadas a través de la plataforma de venta de boletos Ticketmaster México.

“Más del 60% de los boletos literalmente ha ido para los revendedores. Entonces Ticketmaster culpa que al artista que ellos pusieron los precios, cuando Ticketmaster ni siquiera nos ha dado una solución clara, ni siquiera ha dado una explicación”, señaló Ana Muñoz, de 30 años, contadora y auxiliar de enfermería.

“Los revendedores el boleto más barato nos lo están vendiendo en 30 mil pesos y VIP en más de 100 mil o 120 mil pesos, lo hemos visto hasta en 180 mil pesos. Entonces, ¿quién está regularizando todo esto?”, agregó.

Muñoz, quien es fan de BTS desde 2013, también denunció que a los fans como a ella se les estén cancelando boletos como parte de las medidas de Ticketmaster para frenar las reventas. “¿Cómo no voy a estar molesta?”, señaló Muñoz quien dijo que ha recibido más de 800 reportes de irregularidades con los boletos.

Cerca se encontraba Manuel Alejandro Arenas Hernández, estudiante de preparatoria de 16 años. Era la primera manifestación en la que participaba y dijo que decidió hacerlo por considerar injustas las acciones de Ticketmaster.

“Se me hace injusto, porque se supone que la preventa de la membresía era solo para fanáticos, no tanto para los vendedores”, dijo.

Además de la manifestación, los ARMY han hecho denuncias en internet y presentado quejas ante la Profeco.

Esta semana, el director de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, dio a conocer en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que la procuraduría determinó una multa contra Ticketmaster por más de 5 millones de pesos por presuntas infracciones a la ley en la venta de boletos para los conciertos de BTS en el país. La empresa puede responder hasta el 12 de febrero.

En la misma conferencia, Sheinbaum dio una actualización luego de que informara que había enviado una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedir más fechas de BTS en México.

“Me contestó el presidente de Corea que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS”, dijo Sheinbaum.