Febrero en música: The Cardigans, The Hives, EDC, Natalie Imbruglia, Kansas, Shakira…

Los recintos de la Ciudad de México abren puertas para la gama de géneros y artistas en este 2026, destacando el pop de nostalgia, el rock, el regional mexicano, la balada y la música electrónica. 
viernes, 6 de febrero de 2026 · 13:20

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El segundo mes del año entra con fuerza en materia musical, después de fechas con Kenny G, Natalie Imbruglia (que repite fecha este miércoles 11) y Porter, hay otras con The Cardigans, Psychonaut, Kansas, el Bob Marley Fest, el esperado festival de música electrónica EDC, un Sinfónico de Star Wars, The Hives y Shakira como parte de “Las mujeres ya no lloran World Tour” para cerrar febrero. 

En este último rubro las fechas de 20, 21 y 22 están marcadas por los seguidoras de la electrónica, la programación del EDC este año tiene a diversas figuras –aunque la queja en redes sociales es que faltaron estelares de la escena internacional–, aún así el público tiene en la mira los sets de Above & Beyond, Anyma, Armand Van Helden, Charlotte de Witte, Hardwell, John Summit, Steve Angello, Yousuke Yukimatsu, Indira Pagotto, Knock2 e Isoxo, Mau P y The Martinez Brothers, 999999999, Massano, Angerfist, Adam Ten b2b Mita Gami, Diplo y Hugel, Sammy Virji, Adam Beyer, entre muchos otros. 

Y, hacia fin de mes el regreso de Shakira a México con “Las mujeres ya no lloran World Tour” en el Estadio GNP Seguros. Será su 13º fecha en la capital mexicana, y con ello sumaría 28 conciertos en total por el país luego de otras paradas a lo largo de 2025 en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana, Hermosillo, Chihuahua y Veracruz. Hasta ahora un récord que será difícil romper. 

Tras lo anterior el calendario de conciertos en el mes de febrero suena así: 

 

Pepsi Center WTC 

 

  • • 6 febrero: The Cardigans 
  • • 7 febrero: Star Wars en Sinfónico (narrado por Anthony Daniels, actor del personaje C-3PO) 
  • • 13 febrero: La Garfield y María Centeno 
  • • 14 febrero: Midnight Generation 
  • • 20 febrero: Vilma Palma e Vampiros 
  • • 21 febrero: El Gran Silencio 

 

Teatro Metropólitan 

 

  • • 6 febrero: Jesse Baez 
  • • 6 y 15 febrero: Jaime Varela, El Divo Un Eterno Amor 
  • • 7 febrero: Los Rumberos 
  • • 8 febrero: Ara Malikian 
  • • 11 febrero: The Hives 
  • • 12 febrero: Rocío Banquells 
  • • 13 febrero: Manoella Torres 
  • • 14 febrero: Angélica María y Enrique Guzmán: La Despedida 
  • • 18 febrero: Zaz 
  • • 19 febrero: Meme del Real 
  • • 26 febrero: Despechados (Francisco Céspedes, Carlos Cuevas, Jorge Muñiz) 
  • • 27 febrero: Dani Martín 
  • • 28 febrero: La Texana 

 

Estadio GNP Seguros 

 

  • • 13 y 14 febrero: My Chemical Romance 
  • • 27 febrero: Shakira 

 

Palacio de los Deportes 

 

  • • 13 febrero: El Malilla 
  • • 14 febrero: Eladio Carrión 
  • • 18 febrero: Doja Cat 
  • • 21 febrero: Big Time Rush 
  • • 25 febrero: Kali Uchis 

 

La Maraka 

 

  • • 8 de febrero- Yerin -Chapter Y 
  • • 11, 13, y 14 febrero- Natalie Imbruglia y Michelle Branch 
  • • 12 febrero- Francisco Cespedes y Big Band Jazz 
  • • 19 febrero- Sixpence Non the Richer 
  • • 20 febrero- Lorenzo Antonio 
  • • 21febrero- Tatiana “Retro pop” 
  • • 22 febrero- Baby’s 
  • • 26 febrero- MAsters & Sinners 
  • • 27 de febrero- Raúl Ornelas 
  • • 28 febrero- Los de Aguilera (Recordando al Divo) 

 

Auditorio Nacional 

 

  • • 9 febrero: José María Napoleón y Mocedades 
  • • 11 febrero: Yuri 
  • • 12 febrero: Kalimba 
  • • 14 y 19 febrero: Jesse & Joy 
  • • 15 febrero: Edith Márquez 
  • • 20 febrero: Emmanuel y Mijares 
  • • 21 febrero: Gloria Trevi 
  • • 24 febrero: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 
  • • 26 febrero: Elefante 

 

Lunario del Auditorio Nacional 

 

  • • 7 febrero: Axel Muñiz 
  • • 13 y 15 febrero: Jaime Varela, El Divo Un Eterno Amor 
  • • 26 febrero: Punto de Encuentro (Matías Gruener, Dany Dstance, Yorka, Karina Galicia) 
  • • 27 febrero: María Conchita Alonso 
  • • 28 febrero: Danny Frank y La Continental MX 

 

Auditorio BB 

 

  • • 7 febrero: Patrick Watson 
  • • 17 febrero: Kings of Convenience 

 

 

