Febrero en música: The Cardigans, The Hives, EDC, Natalie Imbruglia, Kansas, Shakira…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El segundo mes del año entra con fuerza en materia musical, después de fechas con Kenny G, Natalie Imbruglia (que repite fecha este miércoles 11) y Porter, hay otras con The Cardigans, Psychonaut, Kansas, el Bob Marley Fest, el esperado festival de música electrónica EDC, un Sinfónico de Star Wars, The Hives y Shakira como parte de “Las mujeres ya no lloran World Tour” para cerrar febrero.

Los recintos de la Ciudad de México abren puertas para la gama de géneros y artistas en este 2026, destacando el pop de nostalgia, el rock, el regional mexicano, la balada y la música electrónica.

En este último rubro las fechas de 20, 21 y 22 están marcadas por los seguidoras de la electrónica, la programación del EDC este año tiene a diversas figuras –aunque la queja en redes sociales es que faltaron estelares de la escena internacional–, aún así el público tiene en la mira los sets de Above & Beyond, Anyma, Armand Van Helden, Charlotte de Witte, Hardwell, John Summit, Steve Angello, Yousuke Yukimatsu, Indira Pagotto, Knock2 e Isoxo, Mau P y The Martinez Brothers, 999999999, Massano, Angerfist, Adam Ten b2b Mita Gami, Diplo y Hugel, Sammy Virji, Adam Beyer, entre muchos otros.

Y, hacia fin de mes el regreso de Shakira a México con “Las mujeres ya no lloran World Tour” en el Estadio GNP Seguros. Será su 13º fecha en la capital mexicana, y con ello sumaría 28 conciertos en total por el país luego de otras paradas a lo largo de 2025 en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana, Hermosillo, Chihuahua y Veracruz. Hasta ahora un récord que será difícil romper.

Tras lo anterior el calendario de conciertos en el mes de febrero suena así:

Pepsi Center WTC

• 6 febrero: The Cardigans

• 7 febrero: Star Wars en Sinfónico (narrado por Anthony Daniels, actor del personaje C-3PO)

• 13 febrero: La Garfield y María Centeno

• 14 febrero: Midnight Generation

• 20 febrero: Vilma Palma e Vampiros

• 21 febrero: El Gran Silencio

Teatro Metropólitan

• 6 febrero: Jesse Baez

• 6 y 15 febrero: Jaime Varela, El Divo Un Eterno Amor

• 7 febrero: Los Rumberos

• 8 febrero: Ara Malikian

• 11 febrero: The Hives

• 12 febrero: Rocío Banquells

• 13 febrero: Manoella Torres

• 14 febrero: Angélica María y Enrique Guzmán: La Despedida

• 18 febrero: Zaz

• 19 febrero: Meme del Real

• 26 febrero: Despechados (Francisco Céspedes, Carlos Cuevas, Jorge Muñiz)

• 27 febrero: Dani Martín

• 28 febrero: La Texana

Estadio GNP Seguros

• 13 y 14 febrero: My Chemical Romance

• 27 febrero: Shakira

Palacio de los Deportes

• 13 febrero: El Malilla

• 14 febrero: Eladio Carrión

• 18 febrero: Doja Cat

• 21 febrero: Big Time Rush

• 25 febrero: Kali Uchis

La Maraka

• 8 de febrero- Yerin -Chapter Y

• 11, 13, y 14 febrero- Natalie Imbruglia y Michelle Branch

• 12 febrero- Francisco Cespedes y Big Band Jazz

• 19 febrero- Sixpence Non the Richer

• 20 febrero- Lorenzo Antonio

• 21febrero- Tatiana “Retro pop”

• 22 febrero- Baby’s

• 26 febrero- MAsters & Sinners

• 27 de febrero- Raúl Ornelas

• 28 febrero- Los de Aguilera (Recordando al Divo)

Auditorio Nacional

• 9 febrero: José María Napoleón y Mocedades

• 11 febrero: Yuri

• 12 febrero: Kalimba

• 14 y 19 febrero: Jesse & Joy

• 15 febrero: Edith Márquez

• 20 febrero: Emmanuel y Mijares

• 21 febrero: Gloria Trevi

• 24 febrero: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

• 26 febrero: Elefante

Lunario del Auditorio Nacional

• 7 febrero: Axel Muñiz

• 13 y 15 febrero: Jaime Varela, El Divo Un Eterno Amor

• 26 febrero: Punto de Encuentro (Matías Gruener, Dany Dstance, Yorka, Karina Galicia)

• 27 febrero: María Conchita Alonso

• 28 febrero: Danny Frank y La Continental MX

Auditorio BB