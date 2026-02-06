Música
Febrero en música: The Cardigans, The Hives, EDC, Natalie Imbruglia, Kansas, Shakira…Los recintos de la Ciudad de México abren puertas para la gama de géneros y artistas en este 2026, destacando el pop de nostalgia, el rock, el regional mexicano, la balada y la música electrónica.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El segundo mes del año entra con fuerza en materia musical, después de fechas con Kenny G, Natalie Imbruglia (que repite fecha este miércoles 11) y Porter, hay otras con The Cardigans, Psychonaut, Kansas, el Bob Marley Fest, el esperado festival de música electrónica EDC, un Sinfónico de Star Wars, The Hives y Shakira como parte de “Las mujeres ya no lloran World Tour” para cerrar febrero.
En este último rubro las fechas de 20, 21 y 22 están marcadas por los seguidoras de la electrónica, la programación del EDC este año tiene a diversas figuras –aunque la queja en redes sociales es que faltaron estelares de la escena internacional–, aún así el público tiene en la mira los sets de Above & Beyond, Anyma, Armand Van Helden, Charlotte de Witte, Hardwell, John Summit, Steve Angello, Yousuke Yukimatsu, Indira Pagotto, Knock2 e Isoxo, Mau P y The Martinez Brothers, 999999999, Massano, Angerfist, Adam Ten b2b Mita Gami, Diplo y Hugel, Sammy Virji, Adam Beyer, entre muchos otros.
Y, hacia fin de mes el regreso de Shakira a México con “Las mujeres ya no lloran World Tour” en el Estadio GNP Seguros. Será su 13º fecha en la capital mexicana, y con ello sumaría 28 conciertos en total por el país luego de otras paradas a lo largo de 2025 en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana, Hermosillo, Chihuahua y Veracruz. Hasta ahora un récord que será difícil romper.
Tras lo anterior el calendario de conciertos en el mes de febrero suena así:
Pepsi Center WTC
- • 6 febrero: The Cardigans
- • 7 febrero: Star Wars en Sinfónico (narrado por Anthony Daniels, actor del personaje C-3PO)
- • 13 febrero: La Garfield y María Centeno
- • 14 febrero: Midnight Generation
- • 20 febrero: Vilma Palma e Vampiros
- • 21 febrero: El Gran Silencio
Teatro Metropólitan
- • 6 febrero: Jesse Baez
- • 6 y 15 febrero: Jaime Varela, El Divo Un Eterno Amor
- • 7 febrero: Los Rumberos
- • 8 febrero: Ara Malikian
- • 11 febrero: The Hives
- • 12 febrero: Rocío Banquells
- • 13 febrero: Manoella Torres
- • 14 febrero: Angélica María y Enrique Guzmán: La Despedida
- • 18 febrero: Zaz
- • 19 febrero: Meme del Real
- • 26 febrero: Despechados (Francisco Céspedes, Carlos Cuevas, Jorge Muñiz)
- • 27 febrero: Dani Martín
- • 28 febrero: La Texana
Estadio GNP Seguros
- • 13 y 14 febrero: My Chemical Romance
- • 27 febrero: Shakira
Palacio de los Deportes
- • 13 febrero: El Malilla
- • 14 febrero: Eladio Carrión
- • 18 febrero: Doja Cat
- • 21 febrero: Big Time Rush
- • 25 febrero: Kali Uchis
La Maraka
- • 8 de febrero- Yerin -Chapter Y
- • 11, 13, y 14 febrero- Natalie Imbruglia y Michelle Branch
- • 12 febrero- Francisco Cespedes y Big Band Jazz
- • 19 febrero- Sixpence Non the Richer
- • 20 febrero- Lorenzo Antonio
- • 21febrero- Tatiana “Retro pop”
- • 22 febrero- Baby’s
- • 26 febrero- MAsters & Sinners
- • 27 de febrero- Raúl Ornelas
- • 28 febrero- Los de Aguilera (Recordando al Divo)
Auditorio Nacional
- • 9 febrero: José María Napoleón y Mocedades
- • 11 febrero: Yuri
- • 12 febrero: Kalimba
- • 14 y 19 febrero: Jesse & Joy
- • 15 febrero: Edith Márquez
- • 20 febrero: Emmanuel y Mijares
- • 21 febrero: Gloria Trevi
- • 24 febrero: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
- • 26 febrero: Elefante
Lunario del Auditorio Nacional
- • 7 febrero: Axel Muñiz
- • 13 y 15 febrero: Jaime Varela, El Divo Un Eterno Amor
- • 26 febrero: Punto de Encuentro (Matías Gruener, Dany Dstance, Yorka, Karina Galicia)
- • 27 febrero: María Conchita Alonso
- • 28 febrero: Danny Frank y La Continental MX
Auditorio BB
- • 7 febrero: Patrick Watson
- • 17 febrero: Kings of Convenience