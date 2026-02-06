“Zureo poético desde tierra Adentro”, antología de poesía desde San Juan del Río

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En años recientes la poesía ha ganado un terreno importante en la publicación literaria y sus seguidores, en esa misma línea este viernes 6 se presenta la antología “Zureo poético desde Tierra Adentro. Antología sanjuanense”, una cartografía sobre la memoria, el amor, la identidad regional y la colectividad que reúne a 39 poetas de San Juan del Río, Querétaro.

La actividad gratuita al público se realizará en el Foro del Portal del Diezmo (avenida Juárez Oriente 15, Centro Histórico) en San Juan del Río, a las 18 horas, y contará con la presencia de Luis Tovar Flores, antologador del volumen, invitados, y una participación musical de la mezzosoprano Berelendiz Cabello.

El libro editado por Infame Turba Editorial devela el amplio aspecto cultural de la ciudad con sus poetas –tanto los nacidos en San Juan como los sanjuanenses por adopción–, y se divide en cuatro secciones: ‘El Ateneo de Escritores’, ‘Generación de la Tentativa’, ‘Poetas del Numen’ y ‘Poetas de la Fragmentación’, y con ello los versos de 39 autores:

Abraham Cortés, Abraxas, Alejandro Guerrero Yáñez, Andrea Navarrete, Arturo Hernández, Bruno Campero, El Bardo Darío Torvay, Eric Ortiz, Felipa Neri Arteaga, Felipe Cabello, Felipe Muñoz, Fernando Roque, Hugo del Toro, Javier Calderón, Javier Jiménez, José Blas, Jorge Luis Rico, José Manuel Velázquez Álvarez, Juana Victoriano, Laura García Marín, Le Jos Uis, Miguel Arsénico, Mónica Alemán, Noemí Hernández, Olga Rodríguez, Omar Vázquez Álvarez, Óscar Amézquita, Pablo Junco, Paula Muñoz Inclán, Pedro III, Rafael "Cacho" Flores, Restituto Rodríguez, Riv Banks, Roberto Visuett, Salvador Edilzar Castillo, Tadeus Argüello, Vina Sophia Leal, Uriel de las Casas, y el mismo Tovar Flores.

En el mismo prólogo escrito por el también promotor cultural Julio César Schara se advierte que la publicación es una valoración frente a la centralización de la cultura, lo que ha ocasionado en invisibilización de poetas y artistas fuera de la metropolis capitalina, de ahí que la antología implique un acto osado al solo contemplar a poetas sanjuanenses, se lee:

“En las distintas comunidades de Querétaro, la incomunicación produce esa experiencia dolorosa que llamamos soledad. Es necesario ser de los otros, estar con los otros: la poesía también es una forma de liberación. Al poeta le cuesta hacer oír su voz cuando intenta desentrañar la esencia misma de su arte; en ello hay una acción verdaderamente política. Por eso no siempre se nos ha querido publicar esta antología de poetas. Reivindicamos la publicación de todos los poetas, donde quiera que se encuentren. A menudo se les persigue, se les silencia, se les niega la palabra, porque la poesía es una de las formas más altas de la dignidad, del espíritu y de la vida fraterna entre individuos libres.

“Esta antología no es solo una muestra del quehacer literario sanjuanense, sino también una herramienta para cuestionar y transformar la realidad que nos rodea: una realidad donde la centralización de la producción cultural se convierte en un botín político para asegurar el status quo imperante”.

El volumen se puede adquirir en versión física o digital vía la web de Infame Turba Editorial en https://infameturba.gumroad.com/.