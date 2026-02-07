Trabajadores de la Cineteca Nacional planean paro: exigen mejores condiciones laborales

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En un comunicado, trabajadores del Fideicomiso para la Cineteca Nacional dieron a conocer la situación en la que se encuentra el 70% del personal que opera en las tres sedes, Xoco, Chapultepec y de las Artes.

De alrededor de 340 personas que trabajan en esta instancia, el 70% opera bajo el esquema de Servicios Profesionales (honorarios), sin seguridad social y sin acceso a prestaciones laborales básicas.

A éstos únicamente se les solicitó la firma de una extensión de contrato correspondiente al mes de enero, sin embargo, para febrero y los meses subsecuentes carecen de certidumbre laboral.

Se lee en el documento:

“Esta condición nos genera una situación de completa vulnerabilidad jurídica, pues no se nos asegura nuestro futuro dentro de la institución, y a cambio se nos pide expresamente continuar ordinariamente con nuestras funciones”.

Durante enero, sólo quienes cuentan con antigüedad laboral mayor a seis meses recibieron el pago completo de su salario. El resto obtuvo únicamente el pago correspondiente a 15 días, por lo que se les adeuda una quincena.

Los trabajadores denuncian que para la apertura de la Cineteca Chapultepec y de las Artes no contrataron más personal, ni tampoco hubo aumentos salariales, la misma cantidad de personas atienden las tres sedes, por lo que hay una “sobre carga laboral”.

La explicación que se les ha ofrecido es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no autorizó los sueldos completos.

Revelan que los trabajadores de la Cineteca Nacional perciben salarios de alrededor de 9 mil 600 pesos y no reciben ningún tipo de remuneración por traslados entre sedes.

Por ello, hacen peticiones y de no recibir respuestas o ser atendidas hace un llamado a detener todas las actividades.

Las demandas son: