Así respondió la Cineteca Nacional al reclamo de trabajadores por adeudo salarial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cineteca Nacional respondió en redes sociales al reclamo de trabajadores por mejores condiciones laborales.

Proceso publicó este sábado que trabajadores del Fideicomiso para la Cineteca Nacional dieron a conocer la situación en la que se encuentra el 70 por ciento del personal que opera en las tres sedes, Xoco, Chapultepec y de las Artes.

Los trabajadores denunciaron que carecen de certidumbre laboral en meses subsecuentes, a una parte de ellos se les adeuda una quincena y, con la apertura de las dos nuevas cinetecas, no contrataron a más personal ni reciben apoyo por traslados entre recintos.

En sus redes sociales, la dependencia encargada “de rescatar, conservar, restaurar, preservar y difundir la obra cinematográfica de México y el mundo” publicó un comunicado en el anunció que se llevará a cabo una reunión para dar solución a las quejas.

“La Cineteca Nacional está atenta al tema de los pagos de colaboradores de la institución, y hace lo necesario para solventar la situación, consciente de lo que implica para cada uno de ellos, a los cuales ha matenido informados de las gestiones que se realizan”, dice el comunicado, que agrega:

“Cabe destacar que el pago del mes de enero fue realizado a cabalidad para la mayor parte de sus prestadores de servicios profesionales. El próximo lunes 9 de febrero de 2026 se llevará a cabo una reunión para dar solución e informar sobre la renovación de sus contratos”.