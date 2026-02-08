Con misericordia

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- László Krasznahorkai (1954) es un novelista, ensayista y guionista húngaro. Ha escrito quince novelas y dos colecciones de relatos, además de varios libros de ensayos y entrevistas.

En español se encuentran las novelas Tango satánico (1985), Melancolía de la resistencia (1989), Guerra y guerra (1999), Y Seiobo descendió a la Tierra (2008), El barón Wenckheim vuelve a casa (2016), y Herscht 07769 (2021). Así como la colección de relatos Relaciones misericordiosas (1986).

En 2025 fue distinguido con el Premio Nobel de Literatura “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Relaciones misericordiosas. Relatos mortales (Ed. Acantilado. Narrativa del Acantilado No. 368; Barcelona, 2023. 152 pp.) es una compilación de ocho narraciones:

“El último barco” cuenta cómo un grupo de disidentes son desalojados de una ciudad en ruinas por un comando especial encargado de restablecer el orden. El grupo aborda un viejo barco y abandona el lugar navegando por el río Danubio. En el curso del viaje rememoran lo vivido y se despiden de lo que era Hungría.

“Herman, el guardabosques (primera versión)”, trata de un guardabosques jubilado que acepta colocar trampas para acabar con los depredadores y que los cazadores puedan cazar sus preciadas presas. Con el tiempo se da cuenta del daño que hace y decide entrampar a quienes lo contrataron con funestas consecuencias.

“En manos del barbero” es la historia de un asesinato. El protagonista mata a un viejo del que supone guarda una cantidad considerable de dinero. Después de que lo hace busca la fortuna en su casa y pertenecías. No la encuentra y desesperado huye y visita a un barbero para que cambie su aspecto. Sin embargo, percibe en éste la intención de asesinarlo porque imagina que…

“La trampa de Rozi” es un relato de persecución. Cierto día uno de los personajes al subir a un tren se da cuenta de que alguien observa a otro pasajero y lo sigue. El hecho lo intriga y decide a su vez perseguirlo. La narración es contada por los tres personajes, quienes advierten reproducir la conducta heredada del viejo régimen socialista de vigilar al otro.

El quinto cuento se titula “Calor” y ocurre en un ambiente apocalíptico. Bajo altas temperaturas, una pareja se refugia en un edificio abandonado para sobrevivir. Sin embargo, al percibir la llegada de otra persona deciden abandonar el lugar e instalarse en otra construcción, en donde ocurre lo mismo, hasta percatarse de que son observados.

“Lejos de Bogdanovich” sucede en una fiesta en donde hay una trifulca y el protagonista opta por proteger al joven Bogdanovich porque observa su desamparo. Después del altercado guía su huida y lo acompaña. En cada sitio por el que pasan sabe que son seguidos e intenta burlar el acecho y no perder de vista al muchacho.

“En busca de las emisoras" es el séptimo relato y cuenta la historia de un profesor jubilado cuyo contacto con el mundo es a través de un radio de onda corta. Con él sintoniza frecuencias lejanas en idiomas desconocidos que no registra con claridad, en continuos cortes debido al desgaste del equipo. Sin embargo, intenta cada día lograr una mejor conexión.

En la última narración, “El final de un oficio”, reaparece Herman (el protagonista del primer cuento), quien es perseguido por los cazadores al verse entrampado. En cuanto se percata del sinsentido, decide desaparecer y terminar con el desquite como solución.

László Krasznahorkai ubica sus cuentos en Hungría después de la caída del bloque socialista. La sociedad se encuentra en un tránsito hacia formas de gobierno democráticas. No obstante, persisten elementos del autoritarismo anterior, como la vigilancia. En tiempos anteriores el sujeto entendía que el otro podría ser su enemigo, por lo que había que observarlo permanentemente, y si aparecía una actitud sospechosa, denunciarlo. Al concluir el Estado autoritario, sin embargo, permanece la vigilancia, y los hombres y las mujeres viven contenidos y en un estado histérico de agresión continúa. Hasta que se activa la misericordia, esa capacidad de cambiar aquello que limita y lastima.

Como el deseo que impulsa a ir más allá… es el caso del jubilado que intenta una buena sintonía.

Como la reflexión que lleva a Herman el guardabosques a terminar con la venganza.

O como el acto de cuidar y acompañar al joven Bogdanovich.

Estas transformaciones, desde la perspectiva de László Krasznahorkai, activan un sentimiento solidario con el otro y con uno mismo para cambiar aquello que lastima, y vivir mejor.

Relaciones misericordiosas es una colección de relatos que retratan la complicada desaparición de una sociedad y el surgimiento de otra, realizada por László Krasznahorkai con una prosa acorde a los temas: oscura y complicada en la decadencia y esperanzadora en los orígenes.