El show ‘alternativo’ de Kid Rock vs. el Super Bowl de Bad Bunny

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Es la primera vez que habrá un espectáculo alternativo al Show del Medio Tiempo del Super Bowl marcado por el clima político-social en Estados Unidos.

Se trata del “All American Half Time Show” encabezado por el rockero Kid Rock como figura estelar, y los invitados Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barret, que se transmitirá por las redes sociales de la plataforma conservadora Turning Point USA (fundada por el fallecido Charlie Kirk), de manera simultánea al esperado acto de Bad Bunny en el Super Tazón 2026.

El “All American Half Time Show” que fue anunciado hace una semana por el propio Kid Rock como “un espectáculo para la gente que ama a America” (en referencia a Estados Unidos) para celebrar “la fe, la familia y la libertad”, se anunció poco después de que Bad Bunny se diera a conocer como el estelar de la final del campeonato de NFL a finales del año pasado.

El llamado ‘boicot simbólico’ del Super Tazón pasó de tener un amplio cartel en materia de rock y música country a reducirse a unos cuantos artistas, esto luego de que varios artistas se retiraran del programa, comenzando por el rapero Ludacris, debido a la promoción del acto que pasó de propuesta musical a un acto de división social en Estados Unidos. Tras la salida de Ludacris siguió Morgan Wade, Carter Faith y Shinedown.

Hay que recordar que desde noviembre la parte más conservadora de la política asociada al movimiento Make America Great Again (MAGA) del presidente estadunidense Donald Trump protestó con peticiones para retirar al puertorriqueño en change.org con base en que el 78% de la población en Estados Unidos habla inglés y no español, proponiendo entonces a figuras de música country como Dolly Parton, Carrie Underwood o Tim Mcgraw, percibidos como artistas que representan “la esencia de la cultura estadunidense”.

Trump criticó en diversas ocasiones y hasta el mes pasado la decisión de los organizadores del evento deportivo alegando poca popularidad de Bad Bunny –a pesar de ser el artista más escuchado en Spotify en 2025–, y de señalarlo como una “elección divisiva” en Estados Unidos.

Tras presentarse en el Saturday’s Night Live, el show de comedia en Estados Unidos con mayor audiencia, y retar cómicamente a los estadunidenses a aprender español para entender su acto en el ‘Half Time Show’, Turning Point USA apostó por su “All American Half Time Show” encabezado por Kid Rock como estelar.

A pesar de las denostaciones del sector conservador hacia Bad Bunny, el artista puertorriqueño obtuvo la semana pasada el Grammy 2026 a “Mejor Álbum del Año” con una declaración de no división respecto a los latinos:

“No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas. Somos humanos y somos americanos...”

Otros artistas como J Balvin, Karol G, Jordan Tyson, Joni Mitchell y Olivia Dean se pronunciaron en entrevistas durante la alfombra roja de esa premiación, mientras que Justin Bieber, Jimmy Jam, Brandi Carlile, y Kehlali portaron insignia de “Out ICE” (Fuera ICE), lo que sumó a discursos en escena, en especial el de Billie Eilish con un “Nadie es ilegal en tierra robada” y “¡Fuck ICE!”.

A una semana de distancia de los Grammy 2026 que serán recordados a la distancia como escenario de protesta ante las agresivas políticas anti-inmigratorias del gobierno de Trump, Kid Rock, quien ha desestimado el espectáculo con Bad Bunny en sus redes sociales, reapareció la mañana de este 8 de febrero para citar una frase que se le atribuye al fallecido basquetbolista Kobe Bryant:

“Todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión y todo el mundo debería tener una sobre ti. Los haters son un buen problema. Nadie odia a los buenos. Odian a los grandes”.

A pesar de todo, el Show del Medio Tiempo del Super Bowl LX es uno de los más esperados en algunos años, y Bad Bunny (más allá de las críticas en materia musical) liderará un show completamente en español.